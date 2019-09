El teu horòscop d'avui: 29 de setembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/09/2019 a les 19:35

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

A la nit hi haurà sorpreses apassionades i amb un tint molt suggeridor. La teva mirada captivarà al personal i et mostraràs d'allò més captivador i ple d'energia. Cura amb els excessos.La teva naturalesa apassionada et portarà més d'un disgust, no et precipitis en els teus actes o arribaràs a enfrontar-te amb molts. Aplica a fons la paciència. Més cura avui si condueixes.La teva necessitat de moviment es veurà una miqueta limitada. No comentis amb ningú els teus projectes o secrets o en cas contrari algú et trairà. Cuida més la dieta i el descans.Les tensions vindran en el pla afectiu, si et controles una mica en aquest terreny el total del dia serà agradable i profitós. Cerca el fer nous amics que et beneficiaran.A poc a poc desapareixeran les tensions acumulades de la setmana. Reuneix-te amb els teus amics i viu la vida amb més sentiment. Alegra aquesta cara que tot sortirà amb èxit.Estaràs més sensible que de costum i necessitaràs manyagues, no et preocupis, te'ls donaran sense miraments. En la intimitat viuràs moments molt apassionats.Controla avui el teu caràcter. Voldràs imposar-te costi el que costi i t'equivocaràs totalment. Pensa abans d'actuar. No pressions massa, tingues més calma. Posa més atenció si condueixes avui.Es perfilen bones situacions al teu voltant que de ser aprofitades t'aportaran avanços en el teu treball. Deixa't portar per la teva intuïció. La sort i l'atzar et donaran una sorpresa.Els esdeveniments cobraran avui un sentit diferent, la teva pròpia vida interior acusarà un canvi i et sentiràs amb ganes d'abastar tot i experimentar més. Llança't sense pors a l'èxit.Avui no arribaràs a aconseguir el descans desitjat per diverses raons. Abans de res bon humor i no li facis pagar a qui menys culpa té. Fos els mals fums i diverteix-te amb l'amor.Apareixeran petites discussions entre familiars pròxims. Sorgiran de sobte temes relacionats amb diners. No perdis cap detall i mantén-te ferm en tot.Despeses per sobre del pensat t'obligaran a prendre certes mesures de control. Voldràs avançar més del que el mitjà t'ofereix i t'alteraràs. Espera a prendre decisions.