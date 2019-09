El teu horòscop d'avui: 28 de setembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/09/2019 a les 18:38

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Les possibilitats s'amplien en el tema amorós, no menyspreïs les oportunitats que vindran que seran nombroses, però cuida la gelosia que avui despertaràs.Domina la teva impetuositat i augmenta la teva selectivitat amb el personal que t'envolta. Més que aplicar la teva energia avui has de posar en pràctica la teva astúcia.Estaràs molt ansiós i et descontrolaràs en diversos aspectes que et complicaran la vida familiar. Relaxa't més i mira la vida amb més calma. Més cura si condueixes.Et convindria més que llançar-te a noves aventures l'aprofundir en els teus assumptes anteriors i treure d'ells tot el bo que encara queda per descobrir. Arriba diners per una bona inversió.Són possibles algunes tensions en la llar o en el treball. Tracta de prendre les coses amb calma o tot es posaran pitjor. Cuida els menjars i els excessos en tot.Durant aquest dia en el teu pla privat podràs fer gala d'un refinat estil en la teva comunicació amb els altres. Podràs convèncer al que menys t'esperes, hi haurà sort en tot.No intentis pressionar la situació encara que creguis que portes tu la raó. Dóna una mica de respir als altres i espera noves oportunitats per a avançar. Temprança.És un dia en què et sentiràs estimulat per a l'avanç en diversos plans. Actua amb gran meditació i no et deixis portar per la precipitació. Algú et mira amb cremor i t'ho farà notar.No suportaràs la monotonia que avui t'envolta. El teu esperit aventurer et portarà a voler experimentar noves situacions i tot et portarà a l'èxit. Llança't sense pors que avui és el teu dia.La parella o els socis posaran en dubte alguns dels teus comportaments. Avui serà una jornada on valdrà més l'estar callat i no intervenir. El teu només trobaràs la solució.Alguns frecs familiars et portaran nervis innecessaris i una bona quota de pressió psíquica. Evadeix-te amb tasques fàcils i gent divertida. La nit t'ofereix una experiència feliç.Notícies de familiars alegraran la teva existència i aportaran noves idees i inquietuds per al teu futur immediat. Rebràs una trucada que et farà canviar els teus plans a millor.