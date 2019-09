El teu horòscop d'avui: 26 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 25/09/2019 a les 15:09

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

S'agilitaran tots els esdeveniments i gairebé perdràs el control d'aquests. Assegura't tenir coberta l'esquena per a no caure en paranys. Cautela amb els nous coneguts.Els temes domèstics continuen portant complicacions però la teva visió de les coses està canviant i en la teva vida social apareixeran persones que t'ajudaran a tot. Dia de relax.Llança't a la conquesta de sentiments per la via intuïtiva i no per la freda raó. Deixa que sigui el teu cor el que governi avui tots els teus actes, amb el temps ho agrairàs. Temprança.Controla la teva excitabilitat i excessives ganes de viure, escolta consells dels altres. La sort i l'atzar t'acompanyaran. La nit es presenta molt ardent i feliç.Viuràs més comprensió per part dels teus tant en les teves activitats com en les teves emocions. Podràs comptar per a tot amb els amics i la parella. Canvis en la llar que et milloraran.Intenta pensar molt les teves decisions en el terreny amorós abans de donar una resposta final. Amb facilitat cauràs en un cercle on et sentiràs reprimit. Temprança i pas ferm.La teva vena passional creixerà i potser, sense mirar els mitjans, et posaràs a la caça i captura de les coses o persones que omplin les teves necessitats. Tria bé, el que sembris avui durarà molt.Màxima activitat i certs enfrontaments familiars pressionaran el teu estat anímic tornant-te rancuniós i aspre. Relaxa't més i gaudeix la vida, en allò expressiu ningú et guanya, avança.Augmentarà el teu magnetisme sobre els altres i serà un d'aquests dies on et sentiràs melic del món. El teu do de conquesta s'accentua i aportarà una nit molt ardent. Passions.El medi ambient estarà més d'acord al teu estat anímic i et sentiràs en tot moment ben abrigallat. Es passaran bons moments en el social i en família.Encara que no et sentis per a molta activitat i desitgis passar el dia tranquil trobades fortuïtes i la parella t'obligaran a gastar molta energia. Sorpresa a la nit.És recomanable més tacte a l'hora de connectar amb la teva parella o amb amics. Possibles comentaris amb doble intenció et crearan enemics gratuïts. Vigila si condueixes.