El teu horòscop d'avui: 24 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/09/2019 a les 12:32

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et veuràs en l'obligació de defensar els teus interessos davant de persones pròximes. La diplomàcia i el bon tacte ajudaran per a la bona resolució de tot. Avui no et tanquis.Actua amb diplomàcia per no caure en un fort dogmatisme. Deixa que siguin els altres els qui facin el primer pas en tot. Viatge feliç i retrobaments molt rendibles.Arribaran notícies des de lluny que alegraran la teva vidai això t'empenyerà a canviar els plans immediats. Vigila més la butxaca ja que avui et passaràs en les despeses. Nit amb sorpresa d'amor.Les presses i els problemes dels pròxims faran que passis un dia de molta feina o tensió. Relaxa't i reparteix bé tota la teva energia i temps. Calma i bona lletra.T'arribaran satisfaccions per part dels més petits. La teva imatge personal cobrarà avui una gran intensitat podent amb ella aconseguir el més desitjat, fins i tot un amor, prepara't.No treguis tanta punta a les coses i molt menys et fiquis en els assumptes aliens. Amb una mica de paciència guanyaràs més que si només critiques. Cuida més la dieta.Estaràs molt vulnerable i per això canviarà el teu caràcter durant tota la jornada. Realitza més exercici o més esport i eliminaràs tensions i problemes. La nit promet festa.Per molt que t'impacientis avui les coses portaran el seu procés. Roman ferm i decidit en tot moment, això serà la clau de l'èxit segur d'avui. Compte si condueixes.En la jornada més val que posis en pràctica la teva veritable astúcia en tot el que emprenguis, en cas contrari seràs enxampat a la primera. Cautela en negocis i préstecs.L'estrès acumulat durant la jornada es llevarà ràpid amb les sorpreses i experiències que viuràs amb els teus, vigila més el teu descans i cuida més la dieta.La teva vida social es veurà ampliada ja que avui coneixeràs gent i ambients molt alegres i expansius. Tot depèn de tu que aconsegueixis tots els teus desitjos. Llança't sense por a tot.Anar per la vida jugant al gat i al ratolí en l'amor pot ser divertit, però avui t'obligaran a ser caçador o caçat. De tu depèn la jugada i el resultat de tot.