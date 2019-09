El teu horòscop d'avui: 23 de setembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/09/2019 a les 10:55

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Les vivències seran més grates si les vius en la intimitat o amb pocs amics. El teu contacte d'avui amb la societat serà aspre i amb obstacles. Relaxa't i cerca canalitzar tensions.Els teus ulls enviaran uns senyals d'alarma, alguna cosa t'ha dolgut i esperes que et curin la ferida. Avui trobaràs a la persona que t'entendrà i escoltarà. L'amor truca a la teva porta.El teu sisè sentit et sabrà guiar bé en totes les accions que avui emprenguis. Sorpreses en amor i amb els nous coneguts. Molta de cura si condueixes o si has d'invertir diners.Assumptes de projectes centralitzaran el teu interès de forma total fent-te oblidar de temes importants com és l'amor, no descuris a la parella. La nit promet un fort romanç.No dubtis a assumir les responsabilitats que avui et confereixin si són d'ordre professional. Et trobes en plena forma i amb seguretat d'èxit. Els astres amb tu, aprofita-ho tot.Un comentari maliciós per part d'un tercer limitarà la teva alegria. Intenta no entrar en conflicte i veuràs que tot se soluciona de forma simple i ràpida. Confia més en tu.Ocupa el teu temps en tasques productives que et donaran resultats ràpids i no caiguis a deprimir-te amb pensaments negatius.Si desitges aventures passionals avui és un dia molt apropiat per a això. Però amb el risc que el que potenciïs fuita després al teu control. Controla els excessos, fins i tot en l'amor.Sentiràs una força interior que t'empeny a viure noves i excitants experiències. La teva capacitat de conquesta està avui de gom a gom, a veure quins feixos amb ella, la nit és teva. Prepara't.Com més t'obris als altres et sentiràs millor i amb vitalitat desbordant. El teu magnetisme estarà de gom a gom i t'aportarà unes experiències inoblidables. Més atenció si condueixes.No et deixis portar per la primera impressió que et donin els nous coneguts. Mantente ferm en les teves idees i tot es posarà de la teva part. Fins i tot l'atzar avui et donarà una bona sorpresa.La teva necessitat d'intercanvi amorós es veurà potenciat ja que la teva cremor i magnetisme personal s'expressarà al màxim. Nit molt moguda. Tingues més paciència i control en conduir.