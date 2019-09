El teu horòscop d'avui: 22 de setembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/09/2019 a les 11:21

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva alegria serà desbordant, et mostraràs imparable en tot. Però cuida els excessos en el menjar i para esment en els viatges i en les despeses. Nit passional i eròtica inoblidable.Temes del teu interès es resoldran amb molta facilitat. El teu magnetisme personal està creixent i captaràs l'atenció i l'amor de molts. Aprofita la sort d'avui.No deixis per a demà les decisions que avui hagis de prendre. La teva ment es troba en bona forma per a triar el més adequat. Cupido reapareix en la teva vida, la teva decideixes si obres el teu cor.Satisfaccions amb els més pròxims i en els desplaçaments que facis. La sort i l'atzar t'acompanyen al costat d'un magnetisme eròtic pronunciat. Arriben diners per l'atzar.No et deixis endur per la primera impressió que et doni la gent que coneguis avui. Analitza-ho tot, però més si et prometen masses coses. Utilitza la teva intuïció en tot.Mostra't ferm en les teves idees però no acabis amb una actitud massa rígida. Si escoltes als pròxims trauràs profit en tot el que emprenguis. Bo per a canvis i viatges.La teva vitalitat anímica s'intensificarà en la jornada. Podràs amb tot el que se't posi per davant. La nit promet moments íntims molt ardents i una sorpresa passional.Sorpreses en la teva vida social i familiar modificaran els teus plans. Coneixeràs a algú que farà donar un gir important als teus sentiments. Viatges feliços i un retrobament d'amor.No et deixis portar pels teus impulsos i molt menys per les paraules de tercers. Avui cauries en un parany si fas cas a calúmnies o excessos. Posa més cuidat si condueixes o viatges.No serà gens difícil que controlis tot tipus de situació que avui se't plantegi. En l'amor podràs conquistar i dominar tot el que et plagui. L'amor es rendirà als teus peus.La teva imatge personal brillarà avui amb un color especial. Bon moment per a avançar en el social però abans de res per a trobar la parella ideal. Despeses inesperades que hauràs de controlar.La teva intuïció t'acompanyarà avui de forma molt positiva. La primera idea que et vingui a la ment serà la solució correcta en tot. Sorpresa amb la parella que farà canviar els teus plans.