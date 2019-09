El teu horòscop d'avui: 21 de setembre

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/09/2019 a les 18:53

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Sentiràs el teu ànim una mica baix, per a reforçar-lo busca alguna activitat a l'aire lliure i deixa les responsabilitats per a un altre moment. En l'amor trobaràs la sortida als teus problemes.A la teva cara es reflectirà una gran alegria que sabràs transmetre a tots els que t'envoltin. La relació amb els pròxims t'ajudarà a aconseguir objectius feliços. Bona jornada per a canvis.Els desplaçaments seran varis i d'ells trauràs bons beneficis i agradables experiències. T'arribaran notícies de molt lluny. Cuida més la dieta i les despeses innecessàries.En el teu cercle familiar trobaràs el major equilibri emocional buscat. Les activitats en companyia d'uns altres beneficiaran els teus interessos i futur. La sort amb tu, aprofita el nou.Vigilia amb els oblits i les distraccions, és fàcil que avui perdis alguna bona oportunitat per això. La parella t'ajudarà en tot on tu no arribis. Més cura avui si condueixes.Intenta no centrar-te tant en les teves necessitats mostrant-te una cosa egoista amb els altres. Et recriminaran aquesta actitud i al final perdràs més. Més diplomàcia i enteniment seran la clau.Et sentiràs molt vital durant tota la jornada i l'intercanvi amorós amb la parella serà molt actiu i ple de matisos. Els viatges seran molt aprofitables i alegres. L'atzar amb tu.Hi haurà novetats en el teu món laboral i social. Coneixeràs gent nova i deixaràs enrere una vella amistat. En l'amor vés amb compte amb la gelosia que despertes, el flirteig et complicarà.Atenció als viatges i desplaçaments, no deixis res a la improvisació i escolta atentament els consells dels pròxims. Amores fàcils i ardents, magnetisme en alça.Viuràs alguna sorpresa en el teu cercle d'amistats però s'imposarà en tot moment el teu ferm caràcter dominant la situació. En l'amor hi haurà novetats i canvis a millor.Estaràs molt alegre durant tot el dia i això t'aportarà interessants satisfaccions, però cuida els excessos en el menjar i en la beguda. La nit promet erotisme i passió.El món familiar serà durant la jornada una mica pesat. Cerca sortida a les teves necessitats en el teu cercle d'amistats o amb nous coneguts. Amor passional a prop, obre els ulls i llança't.