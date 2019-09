El teu horòscop d'avui: 20 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/09/2019 a les 14:52

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Algú t'està mirant amb passió i buscarà els mitjans per a comunicar-t'ho. Compte que despertaràs gelosia en algú molt pròxim. Tingues avui més prudència amb els jocs.Els viatges i desplaçaments es veuran potenciats, d'ells podràs treure molts avantatges. En el pla dels sentiments millor que vagis amb compte, la gelosia es farà present.Molt d'ull amb les crítiques que facis o escoltis durant la jornada. No et convé per a res entrar en discussions alienes o en assumptes estranys. Arriben diners per rendes o per atzar.Brollarà en tu una especial espurna aventurera que et farà sentir-te com un nen. Avui t'ho passaràs en gran ja que l'ambient acompanyarà la teva actitud. Avanç positiu en tot.Bon moment per pensar i organitzar canvis en la teva vida privada i professional. La teva ment es trobarà avui molt equilibrada per prendre decisions. Compte si inverteixes diners.El contacte amb el públic t'aportarà bones satisfaccions i un ampli marge d'acció amb la possibilitat de reafirmar la teva pròpia personalitat. S'obren noves opcions d'èxit.Amb un petit esforç aconseguiràs un gran rendiment en totes les teves tasques. Quedat al marge de la roda de les xafarderies per no implicar-te. A la nit ho passaràs en gran.Les activitats socials t'aportaran més satisfaccions que les de caràcter íntim. Així i tot coneixeràs a algú de forma sorprenent i passional que et farà vibrar cor i ment.Et trobaràs envoltat de gent que posarà molta atenció al que diguis en tot moment. Avui tindràs més facilitat de paraula i gran poder sobre els altres. Aprofita, és el teu dia.La teva intuïció et salvarà avui d'un problema bastant complicat. No deixis res a l'atzar i veuràs que el teu rendiment és recompensat àmpliament per tots. Arriben diners per atzar.Encara que no tots els teus plans es duran a terme estaràs molt satisfet del producte aconseguit. Tant en lo professional com en l'emocional hi haurà canvis. Les coses canvien.Voldran imposar-te unes directrius amb les quals no estaràs d'acord. Si mantens la calma i ets perseverant en les teves idees aconseguiràs el teu objectiu. Tingues un objectiu clar.