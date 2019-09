El teu horòscop d'avui: 19 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/09/2019 a les 14:33

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva imatge personal brillarà més de l'acostumat i sentiràs més prop de tu les possibilitats d'èxit. Bon moment per a contactar amb gent nova i ampliar la teva expansió social.Molts plans giren al teu cap que sembla com si anés a esclatar d'un moment a un altre. Pren-te un respir i mira tot amb més calma o perdràs. Vigila amb les despeses i excessos.Avui les tensions i sobresalts seran menors que en altres dies, tot i així no descuris les teves expressions d'afecte a les persones que et són més fidels. Arriben diners per l'atzar.Molt ull a les teves reaccions i els teus rampells. Avui és un dia on amb molta facilitat feriràs a més d'un. Sort en l'atzar i en els viatges. En la intimitat hi haurà equilibri i gaudi.Bona jornada per a entaular una nova amistat o amor. Et sentiràs millor que mai i les situacions es bolcaran cap a tu sorprenent els pròxims. Vigila si condueixes avui.Jornada plena de reconeixements i afectes. El teu magnetisme estarà de gom a gom i atrauràs la mirada de molts. Dia amb sort i amb sorpreses variades. El teu cor batega a cent per algú.La parella i amistats estan necessitades que els escoltis i aconsellis. La teva facilitat de comunicació serà avui molt activa i facilitarà guanyar-te noves amistats i un apassionat amor.Assumeix avui tots els teus compromisos professionals o emotius de forma seriosa però no rígida. Captivaràs a més d'un mostrant-te benvolent i juganer. Arriben diners.Els suports familiars que desitjaves per als teus plans d'avui els aconseguiràs per mitjà d'un plantejament clar dels teus objectius. Aconseguiràs allò que busques fins i tot fins i tot en l'amor.Durant la jornada els teus instints afloraran d'una manera precipitada i et jugaràs en cada pas el tot pel tot. Tingues més calma o perdràs l'aconseguit fins avui. Temprança.Notícies de familiars arribaran soptadament. El teu instint i agudesa mental es posaran a prova avui; trobaràs solució a tot el que sorgeixi i avançaràs veloçment en el social.Persones de la família posaran en dubte alguns dels teus pensaments i accions, hi haurà sobresalts i petits enfrontaments. Utilitza la diplomàcia en tot i guanyaràs.