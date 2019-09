El teu horòscop d'avui: 17 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/09/2019 a les 14:38

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Compte amb les teves despeses, ja que estaràs propens a gastar més del que pots i en coses molt poc rendibles. Els teus amors et faran perdre el cap. Compte amb els excessos avui.Et culparan de coses que en realitat no tenen a veure res amb la teva persona, deixa que passin les paraules ja que després quedaran les obres. Un amor nou et ronda, obre els ulls.Notaràs un ambient més favorable de cara a la teva persona si surts de l'excessiu nerviosisme que avui et consumeix. Mostra't socialment i agradaràs a més d'un. Guanys per l'atzar.Els teus interessos tant socials com sentimentals es veuran més potenciats. Rendiràs de gom a gom i rebràs grans recompenses a tota la teva feina. La sort i l'atzar estaran amb tu, aprofita.Intenta organitzar-te bé des del matí o et veuràs atabalat per l'acumulació de feines que es presentaran. Estaràs molt requerit socialment, algú et mira amb passió.Faràs més tasques a la teva llar que en el teu àmbit laboral. Els teus nervis seguiran exaltats i serà només amb la teva parella on arribaràs a sentir-te millor. Nit amb sorpresa passional.Deixa d'estar alerta davant la presència de possibles enraonies o d'enemics ocults. La millor sorpresa en el bon sentit la tindràs a la feina. Sort en l'atzar i en els viatges.No et quedis avui en l'anonimat i llança't a viure els esdeveniments de forma directa. Si no ho fas aviat demà lamentaràs el temps perdut. Nit amb experiència excitant.La teva activitat social estarà obstaculitzada a causadels teus prejudicis o al temor d'encarar l'activitat de forma més directa. Posa avui fermesa en tot i veuràs l'èxit arribar.A nivell de família et veuràs una mica alterat ja que acudiran a tu amb problemes de difícil solució. Posa la teva intuïció a funcionar de gom a gom amb tots. Compte si condueixes o viatges.Posa més atenció als teus temps de descans i no arrisquis, per tossuderia, a perdre l'aconseguit per voler abastar més. Escolta més a la teva parella i tot anirà millor, avui toca obeir.És probable que avui trobis entre molts la persona que et convé per als teus projectes. Contactes i visites t'ajudaran molt. La teva mirada despertarà passió en algú especial.