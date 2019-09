El teu horòscop d'avui: 16 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Els teus canvis d'humor seran molt notables i les persones que t'envolten no els entendran. La parella es mostrarà difícil i els enfrontaments apareixeran. Calma, la tempesta passarà.Pensa molt tot el que en aquest dia desitges canviar o eliminar. Tota acció que avui realitzis durarà en el temps, fins i tot en amor. Viatge feliç i amb sorpresa. estigues alerta a les despesesDurant la jornada arribaràs a conquistar tots els objectius que et plantegis. La societat et garantirà el seu total suport cap a tot el que emprenguis. Dia de sort fins i tot en l'amor.La teva sensibilitat i els teus nervis una mica tibants potenciats per una intensa activitat et faran gastar més energia de la necessària. Relaxa't i descansa. Arriben diners no esperats o per l'atzar.La teva ambició en el pla dels sentiments serà molt alta i d'alguna manera les persones que estan al teu voltant et criticaran per la teva forta posesividad. Relaxa't més.Situacions extremes en els sentiments seran fàcils de manifestar-se pel fet que la teva sensibilitat d'avui està a flor de pell. Cerca el relax mental. Trucada sorpresa.Al llarg de la jornada notaràs els teus sentiments que aniran variant a mesura que vas experimentant noves sensacions amb la gent que se t'acosti. El teu magnetisme augmenta.Si contactes amb molta gent intenta no entrar en discussions o comentaris que puguin comprometre la vida d'altres persones. Estigues segon pla i diverteix-teEt veuràs molt incentivat per les persones més pròximes. La teva necessitat d'aventura serà plenament compensada amb la nova relació que viuràs. Avui conquistaràs amb la teva mirada.Diuen que una retirada a temps pot arribar a ser una victòria, avui és el moment oportú per a posar-lo en pràctica. No et fiquis on no et criden. Vigila amb les despeses.Coneixeràs a una persona que et cridarà molt l'atenció, no només per la seva imatge, també per les coses que et murmurarà a cau d'orella i en el teu cor. Nit passional que no oblidaràs.És cert que la temporada és tant bona com esperaves, però intenta per un moment viure les coses amb actitud més positiva. Tot canviarà i et veuràs renovat