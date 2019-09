El teu horòscop d'avui: 15 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/09/2019 a les 16:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva capacitat de comandament i dots creativess es veuran en la jornada molt potenciades. Aprofita el temps ja que la sort i els esdeveniments estan al teu favor. Arriben diners.T'arribaran beneficis econòmics en tot el que emprenguis avui. La teva imatge personal atraurà el personal i seràs centre d'atenció en tot el que facis. Para esment si condueixes.La teva relació amb els íntims i la família serà una cosa difícil. Cuida els teus arravataments o et guanyaràs enemics gratuïts i difícils. Viatges feliços i rendibles amb retrobament feliçContactaràs amb persones molt divertides que et faran passar unes estones inoblidables. Aquestes t'aportaran sorpreses i beneficis per al teu futur. Avui arriben diners per l'atzar.És una jornada on la teva fermesa i convicció podran fer front als problemes que apareixeran en el teu cercle pròxim. Cuida més la dieta i el descans. La nit promet excessos.T'arribaran notícies des de lluny que alteraran el teu estat anímic, revisa els teus comptes i despeses. La relació amb els pròxims serà positiva i tindràs el suport de tots. Amor molt a prop.Es resoldran de forma ràpida assumptes que vénen de darrere. No acceleris el pas i deixa que tot vagi al seu ritme. Fins i tot en l'amor tingues més paciència i calma, tot té el seu temps.Vells assumptes laborals o socials se solucionaran avui d'una forma senzilla, no et compliquis la vida retorçant-ho tot. Tingues més paciència, fins i tot en l'amor t'arribarà tot.En el teu cercle d'amistats hi haurà avui certes enveges o gelosia que podràs evitar no fent cas. La teva imatge serà molt atractiva i molt influent. Magnetisme eròtic al màxim.No et deixis pressionar per la melangia o la mandra. Avui és un dia per a avançar amb un mínim d'esforç, fins i tot la passió està molt a prop. Però tingues calma i control en conduir.Cerca llocs i gent tranquil·la. Els teus nervis avui estaran a flor de pell i una mala contestació originaria un conflicte. La nit t'ofereix una situació excitant. Bo per a l'atzar.T'arribaran notícies juntament amb una sorpresa. Avui serà una jornada molt activa tant en el social com en l'íntim. La nit es promet molt ardent i passional, no la desaprofitis.