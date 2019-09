El teu horòscop d'avui: 14 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 13/09/2019 a les 16:03

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No deixis passar les bones oportunitats que en la jornada se't presentaran en el teu ambient professional i social. Els èxits seran segurs si et mostres decidit i ferm, ves a per totes.Els teus temes financers tindran una gran activitat. Si et proposes especular trauràs avantatge si escoltes els consells dels més pròxims. Para esment a la dieta i al descans.T'envoltaran moltes persones tant en la família com en el social transmetent tots ells un gran afecte cap a tu. Pensa en les teves necessitats. Vés amb compte si condueixes o viatges.La teva salut es troba ben estabilitzada però cuida't dels excessos i les despeses energètiques desmesurades. Algú pensa intensament en tu i avui t'ho demostrarà. Magnetisme eròtic.Les tensions acumulades durant la jornada afectaran el teu estat anímic i correràs el perill d'enfrontar-te amb els més estimats. Calma i busca accions relaxants.Queixar-te constantment dels teus problemes no aportarà les solucions que esperes. Avui hauràs de ser tu qui adopti una actitud ferma per a arribar a l'èxit total. Cuida el descans.No et fiïs en la jornada dels nous coneguts ja que et voldran enganyar molt subtilment. Posterga les teves decisions en el financer i en l'emotiu també, sol millor que acompanyatNo et saltis les teves responsabilitats d'avui sobretot si tenen a veure amb qüestions financeres o interessos domèstics. En llar hi haurà despeses, cuida els excessos en tot.En el teu rostre es reflectirà una gran felicitat i moltes ganes de viure. Et mostraràs molt captivador i de fet conquistaràs al sexe oposat fàcilment. Nit moguda que farà època.Apareixeran diversos canvis en la teva àrea laboral i aquests potenciaran nous projectes que et beneficiaran. Dedica més temps als assumptes de l'amor i el joc. Sort en l'atzar.És probable que la parella o una pròxima amistat tingui gelosia de tu en la jornada i posi obstacles als teus plans. Utilitza la diplomàcia i guanyaràs èxits. Notícia que canviarà els teus plans.S'aproximen desplaçaments obligats en els quals viuràs interessants experiències a nivell social i també apassionat. Oblida els prejudicis i llança't a tot el nou és el teu dia.