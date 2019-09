El teu horòscop d'avui: 13 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/09/2019 a les 15:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els teus reflexos i capacitat analítica es veuran avui molt reforçats ajudant-te a trobar fàcil solució als problemes que avui es presentin.Viatge feliç i rendible amb retrobament d'amor.Intenta no impacientar-te tant. Clar que les coses van més lentes del que deurien, però si et desesperes només aconseguiràs gastar més energies. Nit moguda i passional.Dia una mica conflictiu en les relacions. La teva comunicació amb els altres serà una mica dura i no et permetrà arribar a intimar, relaxa't i gaudeix més. Sort en l'atzar.No deixis que els mals pensaments ocupin avui la teva ment. Si et mostres animat conquistaràs en tots els nivells. Nit amb sorpreses felices on seràs el centre de tots.Un cert aclaparament i desorientació t'envairà, però ningú podrà llevar-te els feliços moments que passaràs en la intimitat. Amor passional que avui et farà perdre els papers.No confiïs avui en la sort deixant que les coses s'arreglin per art de màgia, una actitud ferma serà l'única solució al tema. Només l'amor t'obrirà les portes a la felicitat.No et fiïs tant de les persones que et facin promeses a la lleugera. Intenta arribar al final de les teves metes pel teu propi esforç. Un amor ardent s'acosta, obre més els ulls.Avui tindràs novetats en assumptes financers juntament amb un creixement important de la teva activitat social. Els plaers i l'amor augmenten avui. Magnetisme sensual.En la llar i amb els teus serà on et trobis més a gust avui. Moments agradables i situacions felices es plantejaran amb facilitat. Vigila les despeses i els excessos.Para compte a les paraules i comentaris per part de persones inferiors a tu, la possibilitat de calúmnies es fa molt evident. Fermesa i claredat seran la clau de l'èxit.La teva força energètica es farà avui més visible i demostraràs als altres que estàs en condicions excel·lents tant físiques com psíquiques. La sort estarà amb tu fins i tot en les aventures.La teva facilitat de comunicació i expressió d'avui atraurà l'atenció de moltes persones. Les conquestes amoroses es donaran amb facilitat i passió. Avui vas de guanyador.