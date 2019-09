El teu horòscop d'avui: 12 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 10/09/2019 a les 14:16

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu estat anímic s'alterarà bastant si estàs molt temps en contacte amb el públic o amb tasques estressants, centra't en un sol objectiu i ves per totes. Igualment en l'amor.Atenció, ja que algú molt pròxim a tu voldrà canviar-te els plans d'aquests dies per una ximpleria, posa't ferm i seriós. S'acosta un amor ocult i ardent, el descobriràs aquesta nit.Tracta de contenir els teus nervis ja que tot tipus d'enfrontament o discussió que tinguis avui elevarà molt els ànims i desencadenarà enemistats fortes. Relaxa la teva ment.Amb facilitat se solucionaran avui els teus assumptesmaterials així com qualsevol tipus de diferència que hi hagi amb els teus pròxims. La sort estarà amb tu. El teu magnetisme creixerà.La teva receptivitat va en augment. Amb una mica d'astúcia podràs treure-li partit dins del camp sentimental, però no ho facis en lo social, perdries. Compte si condueixes.Assumptes domèstics comprometran plans o assumptes de cara a la societat. Convé que revisis els teus comptes i despeses, hi ha facilitat per a pèrdues. L'amor avui et torna a somriure.Sorgirà alguna reunió a última hora en la que et trobaràs com peix a l'aigua. Coneixeràs gent nova i un possible romanç molt apassionat. Avui és el teu dia en l'amor.La solitud no és lo teu i molt menys en aquest dia que el teu cos i ment necessiten molt de moviment. Busca gent alegre i trobaràs felicitat i sexe de gom a gom. La nit promet.Procura cuidar avui una mica més la teva imatge ja que estàs a les portes de conquistar una cosa molt desitjada per tu. La sort t'acompanya però ajuda-la també.Et mostraràs avui més bel·licós que mai, internament tens ganes d'entrar en conflicte obert. La teva vitalitat serà desbordant i podràs amb tot. L'atzar et donarà una sorpresa.Algunes limitacions en la teva vida laboral incrementaran certes tensions anímiques que et convindria eliminar-les el més aviat possible recolzant-te en els pròxims. Fermesa en tot el que facis.Segurament et tocarà viure moments intensos en la família en els quals t'hauràs de mostrar segur i ferm. En l'amor algú captivarà el teu cor. Nit ardent.