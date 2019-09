El teu horòscop d'avui: 10 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 09/09/2019 a les 15:14

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Encara que creguis que no té solució en l'últim moment arribarà la persona oportuna que orientarà totalment la teva vida i assegurarà l'èxit. Dia amb sort en lo social i l'atzar.Avui se't presentaran propostes de viatges i plans amorosos. Deixa't portar pels teus impulsos i viuràs emocions que no oblidaràs durant molt de temps. Magnetisme de gom a gom que generarà passió.Reorganitza la teva economia, avui pots fer-ho, intenta llevar-te comptes pendents. Millorarà la teva vida sentimental i trobaràs a la persona indicada.Els teus desplaçaments curts estaran plens de bones emocions i sorpreses. Si no tens parella avui amb el teu gran magnetisme captivaràs a qui desitgis. Sort en els negocis.La gent en general estarà al teu favor. Tot i això, desconfia d'allò que et pintin de color de rosa. Confia només en les teves capacitats i la teva intuïció. Avui la teva fermesa t'aportarà èxit.Avui dedicaràs més temps a la vida de família en la qual aportaràs alegria i bons moments per tots. Gaudeix de la vida i no pensis en ahir. Canvis positius en la llar.Podran aparèixer complicacions dins de la teva economia per les fortes despeses dels últims dies, aplica més rigidesa en lo monetari. Possible gelosia de la parella, cuida més les paraules.Dedica-li avui més temps a cuidar la teva imatge personal. Despertaràs l'enveja de molts i la passió en algú que et desitja fa ja temps. Serà una nit molt moguda.Des de primeres hores del dia et trobaràs una miquetadespistat i nerviós alhora. Pensa't dues vegades les coses que diguis per no penedir-te després. Arriben diners per atzar.No et deixis dominar pel que diguin terceres persones. Has d'intentar estar per sobre de les circumstàncies. Busca gent divertida afí a tu i gaudeix més del que tens.L'ambient familiar serà aclaparador, per tant i dins de les possibilitats pren-te un respir. Qualsevol activitat a l'aire lliure et sentarà bé. Canvia el ritme i ho agrairàs.La teva inestabilitat emocional serà la causant dels errors de judici que avui es manifestin. Atenció als viatges i amb els nous coneguts. Compte avui amb els viatges.