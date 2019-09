El teu horòscop d'avui: 9 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 06/09/2019 a les 14:32

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta no barrejar els teus interessos professionals i financers amb els assumptes del cor. Les reunions socials t'aportaran èxits, però vigila avui amb els flirtejos.El contacte amb la gent t'ajudarà molt avui per a trobar el millor equilibri emocional. Els viatges i desplaçaments t'aportaran grans beneficis. La parella et donarà una sorpresa.Atenció als teus nervis. La teva alta excitabilitat d'avui et podrà aportar disgustos i pèrdues. A la família necessitaran més la teva presència, actua i et veuràs compensat en tot. Temprança.El teu magnetisme i atractiu personal anirà avui en augment. Totes les relacions socials que facis tindran un positiu final. Es perfilen noves aventures i amors que deixaran petjada.Posa més atenció en les teves tasques i viatges, els descuits i oblits es faran presents avui. La salut d'un familiar et preocuparà però tot sortirà bé. Ves en compte si condueixes o viatges.No esperis que la comunicació amb els altres sigui molt fluida. Mostra't més comunicatiu i allunya't de les crítiques excessives. Calma i més comprensió seran la clau de l'èxit.Centra't més en els assumptes prioritaris i no tractis d'abastar més del possible. En el treball tindràs resultats excel·lents. L'amor anirà en augment i el teu magnetisme pels núvols.No et deixis portar per les buides paraules dels nous coneguts. Abans de prendre una decisió en la jornada analitza molt els pros i contres. La teva intuïció serà la clau en tot.De forma fàcil i ràpida se solucionaran antics problemes del teu interès. Les amistats ajudaran molt en els teus projectes. En l'amor desenganys si no et poses ferm.No serà tan fàcil comunicar-te avui amb els més pròxims. No esperis que ells facin el primer pas. Trenca el teu silenci i llança't a l'aventura. Sort en l'atzar i si has d'invertir en alguna cosa.Naixerà una nova amistat o relació íntima forta que farà canviar la teva forma de veure les coses de la vida. En la intimitat sorgirà grates sorpreses. Sorpresa a la llar.Hi haurà avui canvis segurs en la teva vida social i privada. Com més et lliuris als altres en aquesta jornada millors resultats obtindràs. Sort en els viatges i amb els nous coneguts.