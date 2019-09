El teu horòscop d'avui: 7 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 06/09/2019 a les 14:22

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els desplaçaments que avui arribaràs a realitzar seran molt afortunats i et portaran a conèixer a un ser molt especial que canviarà la teva vida. El teu magnetisme creixerà al màxim.Serà en el teu cercle d'amistats o de família on trobaràs avui el teu equilibri emocional. La teva imatge serà molt atraient i et guanyaràs el suport de tots. Moment per a inversions.És a partir d'avui quan tots els teus assumptes cobraran una nova dinàmica i positiva solució. La sort es posa del teu costat tant en amor com en els diners.Sembla que l'allunament posarà en moviment tots els sentiments que tens a flor de pell. No et reprimeixis i llança't a mostrar-te tal qual ets, avui el món és teu.Procura guardar les crítiques per a un altre moment i viu les circumstàncies més plenament. No entres avui en discussions o tafaneries i gaudeix el bo. S'acosta l'amor a la teva vida.Avui tot el que diguis practica-ho fins al final o més tard et veuràs tancat en un atzucac per dir coses que no compleixes. No et reprimeixis en res, però centra't en alguna cosa.Avui hauràs de tenir una mica més de contemplació amb els teus éssers més pròxims. Discreparan amb les teves idees però al final tot es resoldrà al teu favor. Més cura si condueixes o viatges.Avui el teu ànim es reforçarà i veuràs la vida amb un altre color. La parella i els més estimats et faran arribar tots els seus bons desitjos i ganes de viure. La teva mirada serà sensual i magnètica.Hauràs de plantar cara davant una situació de relació que et concerneix, no et frenis i aclareix les coses amb rapidesa. Viatge sorpresa i retrobament feliç. La deessa de la Fortuna amb tu.Tindràs l'oportunitat de conèixer a persones importants i de pes que a curt termini ajudaran en molt a la teva evolució, para esment a tot el que passi. Nit plena de passióDels últims dies portes un fort estrès acumulat i tot això ho estan pagant els més estimats per tu. Dedica't de ple al relax i el descans. Situació sorpresa a la llar.Hauràs de dedicar-te de ple a ajudar la parella, ella avui necessita de la teva comprensió i afecte. Tot el que facis se't compensarà mil vegades més. Arriben diners per atzar o inversió.