El teu horòscop d'avui: 6 de setembre de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/09/2019 a les 15:04

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

És recomanable que avui no abusis de la teva autoconfiança ja que la sort i les circumstàncies no estaran al teu favor. Medita abans d'actuar, no inverteixis sense consultar. Avui temprança.Les relacions íntimes t'aportaran gran plaer sempre que no et mostris massa dominant amb la parella. La gelosia seran un risc. Vigila, si viatges, amb les distraccions.Salta a la vista que et trobes en un moment molt feliç i actiu de la teva vida. No ho limitis amb menyspreus cap als que més t'estimen i t'ajuden. Reflexiona més i guanyaràs.Posa control als teus actes i a la teva imaginació o perdràs bones oportunitats d'avançar i conquistar objectius. La sort i l'atzar estaran de la teva part però posa't les piles en tot.Augmentarà el teu do de comandament i la teva capacitat directiva. Tot el que avui planifiquis sortirà d'allò més bé, fins i tot en aquests amors turbulents. Nit que farà època, prepara't.No distreguis la teva atenció en els petits detalls de la vida, busca l'arribar a les teves metes i després selecciona. Viatges molt feliços i rendibles. Sort en el joc i en temes d'amor.Assumptes secundaris a la teva feina alteraran els teus plans, però aviat podràs canalitzar tot cap a les teves finalitats. L'amor et somriurà si poses una mica de la teva part. Cuida més la dieta i el son.Intenta controlar la teva actitud envers els pròxims ja que avui et mostraràs massa dominant i amb això perdries punts davant els ulls dels altres. Nit molt eròtica.Els assumptes professionals es resoldran amb summa facilitat i això et farà sentir victoriós, però cuida que l'èxit no se't pugi al cap. Arriben diners o solució d'assumpte.L'actitud dels més pròxims serà més contemplativa que d'ajuda directa. No esperis de tercers la solució a les teves coses, posa't ferm i ves per totes, avui és el teu dia especial.Amb una mica de retard, però segur, arribaran a tu notícies o situacions de molt de grat. El que avui planifiquis et sortirà d'allò més bé. Canvi positiu en el social.Si avui fas un resum de les teves últimes experiències veuràs clarament que estàs en millor situació. No desaprofitis el temps i llança't a viure, si ho mires tot està al teu favor.