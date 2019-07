El teu horòscop d'avui: 9 de juliol de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/07/2019 a les 16:46

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No t'arrisquis en assumptes nous i molt menys si és amb noves persones. Vés amb compte amb precipitar-te en les teves decisions, calma i paciència. Retrobament amb un vell amor.No confonguis entestament amb gosadia i no deixis res a l'atzar durant tot el dia. En la parella apareixeran la gelosia i això complicarà la teva activitat. Avui l'atzar estarà de la teva part.La teva inquieta naturalesa t'obligarà avui a buscarprofunds canvis en la teva vida. Controla la teva ment perquè no traeixi al teu cor. Desplaçaments positius i romanç molt ardent.És un bon moment per a iniciar noves empreses o per a buscar l'ajuda darrere dels teus projectes. Els caps i associats estaran amb tu en tot. Sort amb l'atzar.Durant tota la jornada el teu caràcter es tornaràmolt dominant. Cuida que la intransigència ésdolenta consellera. La nit serà ardent. Viatge feliç i guanys per negoci o venda.No deixis les teves responsabilitats en mans d'unsaltres i pren totes les decisions pel teu compte. Avui tens la sort del teu costat, no la desaprofitis en res.Reprendràs relacions amb vells coneguts i això t'aportarà una visió nova de les coses. Els teus sers estimats reconeixeran avui la teva gran vàlua per a tot. La nit promet passió de gom a gom.És recomanable que et mantinguis atent a tots els moviments del teu entorn, de no fer-ho pots perdre una gran oportunitat d'èxit en l'amor. Deixa't portar per la passió.T'arribaran notícies des de lluny que canviaran els teus plans per a aquest dia. Algú està ocupant un lloc al teu cor i avui és fàcil que es materialitzi. Podràs anar de guanyador en tot.T'aclariran alguna cosa que es mantenia fa temps en secret. La notícia serà bona ja que et potenciarà cap a un èxit segur en molts camps. Cuida més a la parella, ho necessita.Posa més atenció a la teva dieta i temps de descans, arribaran responsabilitats a les que hauràs d'enfrontar-te decididament. Viatges segurs i retrobament amb algú molt especial.Tot el que succeeix t'està empenyent a prendre una seriosa decisió. Abans de fer-ho consulta a algú de confiança que t'orientarà cap al camí just. Arriben diners per atzar.