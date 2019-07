El teu horòscop d'avui: 7 de juliol de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/07/2019 a les 17:54

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Estaràs obligat a gastar energia altra per a aconseguir les teves fites. Posa tota la força del món i aconseguiràs més del pensat. Dia amb sort en tot, fins i tot en les conquestes d'amor.Canvis en el teu treball i et sentiràs obligat a realitzar accions que van en contra dels teus conceptes. Recorre a la diplomàcia, així guanyaràs més. Vigila si condueixes i viatges.Arribaran despeses a última hora que no estaven previstos. Para esment als diners que dónes, avui són fàcils les pèrdues i distraccions en les finances, demana consells. Temprança.Certa inquietud en el teu món laboral t'empenyerà a realitzar alguns canvis. No temis a les conseqüències ja que tot sortirà bé. La sort acompanya en tot, fins i tot en l'amor.Lo familiar pesarà en les teves decisions i plans. Si desitges aconseguir les teves fites actua de forma freda i sense contemplacions. Però mesurant més les teves paraules i actes. Abans de res reflexió.La parella es mostrarà gelosa i això alterarà el teu humor. Pren-te amb calma la complexitat de la situació i veuràs que per si sola s'anirà aclarint. Intenta ser comprensiu i trauràs benefici.Avui et sentiràs envoltat de persones afectuoses i que comprendran les teves necessitats. És un dia favorable per a demanar el que vulguis i aconseguir-lo. Aprofita la sort i no temis res.Es notarà en tu l'esgotament físic i psíquic que portes acumulant des de fa temps. Pren-te tot amb més calma o perdràs l'aconseguit fins avui. Relaxa't i gaudeix més tot.Encara que una mica complicada la teva situació emocional té remei. No intentis accions extremes o desesperades, deixa que sigui la teva intuïció la que es faci càrrec de tot, ho agrairàs.Aprofita el matí per a realitzar totes aquestes activitats que et pesen. Intenta donar-te marxa des de primera hora i així ho solucionaràs tot. Viatges rendibles i retrobament amb l'amor.La teva sensibilitat estarà al màxim i saltaràs a la primera. Analitza i comprèn les actituds dels teus companys i després actua. No et deixis portar per comentaris i trepitja ferm en tot.En el teu ambient social es donaran amb facilitat les xafarderies i crítiques de sers estimats. T'has de mantenir fora d'això o t'esquitxarà. El temps et donarà la raó en tot i trauràs beneficis.