El teu horòscop d'avui: 4 de juliol de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 03/07/2019 a les 14:53

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els desitjos de canvis importants es veuran potenciats. No temis a res i llança't a aquesta aventura que després seran molts els resultats positius. Magnetisme eròtic de ple.No confiïs tant en la sort i dedica't més a la labor i responsabilitat. La teva imatge personal és molt bona i amb ganxo. Un amor secret t'aguaita. Més cura si condueixes avui.Cada paraula dolça que sentis et farà vibrar, et trobaràs més sensible del normal i s'acostaran intentant conquistar-te, deixa't portar i gaudeix. La nit promet passió.Et donaran la raó en tot però més tard canviaran les seves idees. Com més detallista i ferm et tornis més trobaràs la solució. Utilitza la teva intuïció i trepitja ferm en tot.Si comences una nova unió de parella o intensifiques la que tens, avui és un dia especial. Tot detall que tinguis serà viscut plenamernt. Més cura amb les despeses i si condueixes.Les teves possibilitats de sortir guanyador en qualsevol joc amorós que et plantegis és segur. Però tingues molta cura amb el que promets. Hi haurà molta activitat social.Fàcils baralles i males mirades amb germans o persones pròximes. Intenta centrar-te en els teus assumptes i no enjudiciïs la vida dels altres. T'han de mantenir en segon pla i guanyaràs més.Encara sent persona pacient avui et trauran de les teves caselles. Cuida més amb les crítiques i no entris en la roda de les xafarderies o sortiràs mal parat. Confia més en tu i avança.Despeses per sobre de les teves possibilitats o plans que es retarden per uns altres serà una mica la norma. Selecciona més als teus amics. Analitza molt el que signes i no t'alteris en res.El teu apassionament interior et conduirà a buscar sense pensar en els mitjans experiències gratificants en l'amor. Tracta de no ser tan impulsiu i mesura les teves paraules i actes.Jornada relaxada on compartiràs el teu temps lliure amb família i afins de forma molt equilibrada. T'arribarà una notícia sorpresa i seràs més feliç. Cuida més la dieta.Avui el teu magnetisme i la teva imatge personal t'ajudaran al fet que visquis experiències excitants en l'amor. Controla la vanitat i l'excessiu orgull. La vida social serà activa i amb sorpreses.