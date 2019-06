El teu horòscop d'avui: 30 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 29/06/2019 a les 21:02

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si desitges tenir una jornada tranquil·la no et fiquis en assumptes que no et van ni et vénen o vulguis passar-te de llest. A la llar trobaràs felicitat. Guanys en inversió o diners que arriben.Hi haurà bona comunicació sobretot amb les amistats de sempre. Realitzaràs plans de descans junts i tot resultarà del teu grat. Conquistaràs l'amor d'algú especial.En un dia com el d'avui i dins de les circumstàncies en què et trobes, el tenir un petit detall amb la parella serà la solució de la jornada. La teva imatge brillarà en societat.La teva ment seguirà pressionada per moltes idees alhora i de no controlar-les cauràs en l'estrès. Trobaràs ajuda prop de tu d'algú especial. La sort del teu costat, aprofita i avança.El vell refrany de «no deixis per a demà el que puguis fer avui» aplica'l, sobretot si tens molts plans i són molt variats. Centra't i avança sense pors, avui és el teu dia d'èxit.Viuràs una jornada d'allò més anodina però que et servirà per a aclarir-te en molts aspectes. Decideix per tu mateix i no esperis que la solució vingui sola. Actua amb força i veuràs els resultats.Excel·lent jornada per a assentar fortament els teus sentiments amb la persona que més desitges. No et deixis portar per les xerrameques i estigues ferm. El cor sap la veritat i avui t'ajudarà.En aquesta jornada no és recomanable que remoguis els teus assumptes sentimentals, la comunicació amb els pròxims serà difícil i els teus desitjos s'endarreriran. Espera millor moment que està al caure.Dia molt actiu, la teva forta personalitat es farà patent. Agafaràs la directa en tot i ningú s'oposarà. Aprofita la situació i avançaràs segur cap a l'èxit en tots els camps.Avui evita enfrontaments o discussions amb persones de la teva família, deixa passar una mica de temps per a prendre alguna important determinació. La paciència avui serà bona consellera.Dia molt positiu, els éssers més pròxims et recolzaran en totes les teves idees i projectes. Aprofita la jornada per a posar en ordre coses a la teva llar. Fins i tot l'atzar et donarà una sorpresa.Augmentarà la teva personalitat i imatge davant els altres. La teva paraula arribarà molt a fons calant a l'interior del cor de tots. Atenció a despeses excessives o els excessos en el menjar.