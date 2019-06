El teu horòscop d'avui: 28 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/06/2019 a les 16:52

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Toca donar-te un respir i dedicar-te més a tu mateix. Equilibraràs els desgastos portats. La lectura i passejar et sentaran bé. Els viatges seran agradables i els amors fàcils.Et sorprendrà el comportament d'una vella amistat, aprendràs coses noves d'ella i t'agradarà la seva companyia i conversa. Jornada laboral tranquil·la. En la llar hi haurà enteniment.Tindràs els teus instints en plenitud i organitzaràs la jornada, sigui en el treball o a casa, d'allò més bé. Si tens parella cuida amb els flirtejos. A la nit hi haurà sorpresa eròtica.És fàcil es produeixi algun esglai en la teva àrea econòmica per una distracció de gent propera. Analitza bé cadascun dels passos que donis avui. Les relacions socials et beneficiaran molt.Rendiràs en la teva activitat laboral molt més del que penses. T'arribaran molts consells, aprofita'ls i no et tanquis en idees dogmàtiques. La sort i l’atzar t'acompanyaran avui.Encara que sembli que les solucions triguen, un esdeveniment inesperat potenciarà l'èxit del que esperes. Rebràs una carta o document important. L'amor i la passió et circumden.Afanya't a la realització dels teus assumptes pendents. Les situacions estaran del teu costat i hauràs de treure-li el millor profit a cadascuna. No deixis res per a demà, potència-ho tot.Les distraccions per part teva podran danyar alguns dels teus assumptes laborals. En l'amor podrà succeir el mateix si no tens contemplacions. Rebràs una agradable sorpresa.No et limitis en la cerca dels teus objectius durant el dia. Si t'uneixes a gent dinàmica i de grans idees o paraules trauràs bones coses per al futur. La sort t'acompanyarà.La jornada es presenta tranquil·la, serà la parella la que es negarà a seguir els teus passos. Tranquil·litat, dialoga amb profunditat i trauràs noves coses. Tingues avui més comprensió.Hauries d'eliminar qulasevol pensament negatiu o de mals records, d'aquesta manera et sentiràs millor i arribaràs al fons de tots els assumptes. Escolta més els consells dels pròxims.Et veuràs compromès, sense voler-ho, amb alguna amistat o familiar. Utilitza la teva imaginació al màxim i podràs sortir airós de l'assumpte. Cuida les digestions i el descans.