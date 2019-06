El teu horòscop d'avui: 24 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/06/2019 a les 18:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els temes laborals marxaran bé, però no confiïs massa en el que et diguin o prometin sobre assumptes materials. Analitza-ho tot i demana consells. Viatges rendibles.Hauràs d'actuar amb cura en assumptes de diners d'altres persones i això provocarà retards als teus plans. Hauràs d'augmentar la teva energia per a arribar a tot. Imposa fermesa.Una vella amistat anirà en la teva cerca demanant ajuda. Dóna-la-hi sense miraments i pensa que la tens de nou al costat de tu per al que vulguis. Cuida més el son, cerca el relax en tot.Durant el dia deixa de costat la teva altivesa i mostra't tal qual marca el teu cor. Algú es pot portar una decepció si segueixes amb la teva actitud seriosa. Sort en l'atzar i els viatges.Et sentiràs atabalat en l'ambient laboral i potser el teu organisme no està funcionant en plena forma. Controla més la dieta i el descans. Arriben diners no esperats o per l'atzar.Dia ple de sorpreses agradables o nous contactes que et seran molt beneficiosos per a la teva evolució professional i personal. Cauràs bé a tots, magnetisme eròtic en alça.La jornada laboral transcorrerà sense grans càrregues. Referent a la vida familiar allunya't de comentaris que puguin ferir la teva persona. Selecciona més a les teves amistats.Intenta descansar més. Avui el teu cos no està per molts enrenous i tu vols abastar-ho tot. Dóna temps al temps, deixa fer als altres. No et precipitis en res, cautela.Sortiràs vencedor en tot el que et proposis sempre que actuïs amb visió àmplia i sense prejudicis. Arribaran sorpreses dels qui menys t'esperes. Dia molt actiu i rendible.Assumptes de contractes i socis t'alteraran a la major part de la jornada i et portaran a canviar el teu humor que es tornarà insuportable per als més estimats. Calma i paciència.Posa't les piles ja que la jornada es presenta forta. Seràs requerit en diversos punts alhora i algú et posarà a prova. Hi haurà sort i guanys i en viatges. Arriben diners fàcils.Medita els passos i decisions en el terreny professional, no descuris ni el més petit detall a l'hora de signar papers. Utilitza la teva astúcia plenament o demana consell. Nit passional.