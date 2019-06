El teu horòscop d'avui: 23 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/06/2019 a les 14:14

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Evita al màxim que s'acumulin tensions de qualsevol tipus. De no fer-ho els teus nervis et trairan en la comunicació amb la gent. Relaxa la teva ment i gaudeix avui més de la vida.No et deixis portar pels teus instints i barregis responsabilitat amb assumptes de diversió, arribaries a perdre molt del sembrat. Tria bé, adopta criteris ferms fins i tot en amor.Dia tranquil en la part laboral però una mica complicat en el terreny emocional. Comunica't amb claredat davant la parella i ho solucionaràs tot fàcilment. Bé per a viatges i negocis.El teu poder de conquesta serà molt alt. Para esment ja que hi haurà aventures amoroses i si tens parella hi ha gran perill de gelosia. Els canvis portaran èxits, la sort del teu costat avui.Per als negocis i les finances que emprenguis en el dia d'avui hi ha una marcada influència positiva. Apareixeran canvis en aquests terrenys i seran positius. Sorpresa agradable a la família.Per als negocis i les finances que emprenguis en el dia d'avui hi ha una marcada influència positiva. Apareixeran canvis en aquests terrenys i seran positius. Sorpresa agradable en la família.En les reunions amb amics o familiars podrà haver-hi alteració de plans per al teu temps de descans. Posa't en el tema de forma ferma. Rebràs una sorpresa en el social o en la parella.Si vols cuidar més la teva pròpia imatge cap als altres procura estar més alegre del que et sentis en realitat. Deixa el depressiu de costat i veuràs com tot canvia a millor.T'arribaran als teus sentits comentaris fora de to sobre algú que estimes molt. No facis cas a res i defensa amb honestedat el que estimes. En l'atzar i viatges hi haurà èxits.No vulguis escapar-te de la realitat i afronta amb fermesa tot el que es presenti en la jornada per dur que et sembli. Sortiràs airós de qualsevol tema, la sort amb tu.L'amabilitat de les persones pròximes aportarà l'equilibri que avui necessites. Atenció als viatges i nous coneguts que t'aportaran agradables sorpreses. Fins i tot l'atzar amb tu.No deixis que vells records malmetin una jornada plena de noves il·lusions i noves persones. Mira més cap al futur per a trobar noves metes. Avui el teu decideixes el teu futur.