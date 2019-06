El teu horòscop d'avui: 22 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

21/06/2019

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Cerques produir canvis però et sents sol per a fer-ho. Llança't a aquesta aventura que després seran molts els que et segueixin. El teu magnetisme et servirà per a captivar el que desitgis.No confiïs en la sort i dedica't a ser més observador a l'hora d'entaular una nova relació. La teva imatge personal és bona però has de reforçar-la. Un amor secret et circumda.Qualsevol paraula dolça que sentis et farà vibrar en cos i ànima. Et trobaràs més sensible del normal i s'acostaran per a conquistar-te. Seràs centre d'atenció i desig passional.En principi et donaran la raó en tot però després canviaran les seves idees. Com més detallista et tornis més complicacions trobaràs. Utilitza la teva intuïció en tot i guanyaràs. Fermesa.Si desitges començar una nova unió de parella o intensificar la passió avui és un dia molt especial. Tot detall que tinguis amb la parella serà viscut plenament. Vigila amb les despeses i excessos.Avui són majors les teves possibilitats de sortir guanyador en qualsevol joc amorós que et plantegis. Però tingues molta cura amb el que promets. Hi haurà molta activitat social en positiu.Seran fàcils els refrecs i males mirades amb persones pròximes. Intenta centrar-te en els teus assumptes i no enjudiciïs la vida dels altres. Els problemes se solucionaran sols. Sort en l'atzar.Encara que ets una persona pacient avui et trauran de les teves caselles. Vigila més amb les crítiques i no entris en la roda de les xafarderies o sortiràs mal parat. Avui confia només en la parella.Despeses per sobre de les teves possibilitats o plans que es retarden per incompetència d'uns altres seran la norma del dia. Selecciona més als teus amics. Analitza el que signis o prometis.Sents un apassionament interior que et conduirà a buscar finalitats sense pensar en els mitjans. Tracta de no ser tan impulsiu i mesura bé les teves paraules i actes. Canvis a la llar.Serà una jornada de molt relax on compartiràs el teu temps lliure amb els més pròxims de forma equilibrada. T'arribarà una notícia sorpresa que et farà feliç. Cuida la dieta i el son.El teu magnetisme i imatge t'ajudaran al fet que visquis experiències excitants en l'amor. Controla la vanitat i l'orgull. La vida social t'aportarà situacions inesperades i molt rendibles