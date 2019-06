El teu horòscop d'avui: 21 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/06/2019 a les 16:27

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Sorpreses i notícies agradables tant en el teu terreny laboral com familiar. Amb tot, no et desconnectis de la realitat quotidiana. Nous plans de treball importants i reeixits.Arribaran proposicions de treball o família, no vulguis complir amb tots alhora i pren-te les coses amb calma si no més tard ho pagaràs. No descuris el costat romàntic de la vida.Si t'envoltes de tanta gent com tu creus que necessites, no arribaràs més lluny que ningú. Intenta per un dia ser tu mateix i resoldre els problemes passats. Aplica més seguretat.Avui podràs arribar a tenir un triomf inesperat en el terreny laboral. La teva capacitat professional està en alça. L'atzar i la sort acompanyaran les teves activitats i relacions socials.Procura no deixar-te enganyar pel primer estrany que aparegui avui, sigui en el laboral o emocional. Si tens problemes consulta amb la teva família. En el treball es produiran canvis.No et prenguis les coses tan de debò, si ho fas només obtindràs un fort nerviosisme. Procura distreure't avui amb el que més t'agradi o atregui. Bon moment per a demanar millores a la feina.Ajunta't amb tota la gent que tu vulguis, però que aquests siguin tots molt optimistes. En cas contrari no trobaràs l'afecte que avui pots necessitar. Hi haurà bons resultats en els viatges.Estàs pensant que tu també et mereixes un descans, si no el duus a terme avui la teva salut tant física com mental es veurà afectada. Àmplia el teu cercle social sense oblidar l'amor.La teva activitat es veurà potenciada al llarg de tot el dia. Aprofita-la per a complir amb comptes pendents ja siguin familiars o de treball. El teu magnetisme personal avui en alça.Avui no deixis que es fiquin idees que puguin arribar a desmoralitzar-te. Ajunta't amb la gent que et comprèn i així veuràs les coses de millor manera. Reconeix els teus errors i guanyaràs.Hauràs de començar coses noves, no les desaprofitis ja que tindràs la sort de la teva part i aconseguiràs el que vulguis. Tot i així no t'exaltis massa. La parella aportarà bones idees.La sort estarà de la teva part tot el dia, per això aprofita cada moment per a avançar en el que més desitges. En l'amor ningú podrà posar-te fronteres. Nit molt ardent que deixarà petjada.