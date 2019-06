El teu horòscop d'avui: 18 de juny de 2019

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/06/2019 a les 15:09

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Es presentaran situacions agradables en el pla romàntic i emocional. Vigila amb el teu orgull ja que pot limitar el teu èxit. La sort i l'atzar t'acompanyaran en la jornada, avança.Intenta trobar activitats relaxants, la jornada es presenta tibant. Les reunions socials seran beneficioses si no entres en discussions. Bon moment per a resoldre assumptes d'amor.Es resoldran fàcilment tots els teus assumptes professionals. No passarà així amb els amorosos. En això hi haurà incertesa i un gran buit. Sorpreses a la llar que faran variar plans.En els teus ulls es reflectirà l'alegria que portes per dins. No hi haurà una raó especial però et sentiràs molt animat tot el dia. Jornada molt positiva per a demanar millores en lo teu.Al primer indici que els teus pròxims no estiguin d'acord amb plans intenta convèncer-los amb diplomàcia. La tossudesa implicarà pèrdues. No permetis que tercers es fiquin en els teus assumptes.Cerca contactar amb noves persones ampliant el teu cercle social, les experiències que visquis seran gratificants. Si viatges vigila amb els oblits. Guany per atzar o negoci.La teva vida casolana serà pesada i limitarà els teus desitjos i ambicions. Amb parella o sense ella, llança't a la conquesta de noves experiències. En el treball millorarà la teva situació.Viuràs sensacions agradables en l’apartat romàntic i passional. Una sorpresa canviarà el teu ànim i et potenciarà anímicament. Felicitat en l'amor. L'atzar i la sort del teu costat.Arribaran notícies des de lluny i faran canviar diversos plans. No t'inquietis per això ja que tard o d'hora tot es resoldrà. Obtindràs beneficis de tot el que iniciïs avui.Avui has de tenir en compte la forma en què et relacionis amb els pròxims, estaràs sensible i amb els nervis tibants. Aplica diplomàcia. El teu cor bategarà molt fort per algú.No convé pressionar sobre els altres i les circumstàncies. Les teves activitats tindran una resolució lenta. Amb calma arribaràs millor a l'èxit i a no complicar les teves relacions.Certes amistats es posaran en contra teva davant els plans que desenvolupis. No reprimeixis els teus desitjos i sigues ferm en tot. L'èxit arribarà sol. La teva parella necessita avui de les teves manyagues.