El teu horòscop d'avui: 16 de juny de 2019

Descobreix que et pronostiquen els astres

Actualitzada 14/06/2019 a les 11:45

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva imatge de conqueridor es veurà molt elevada durant la jornada. Tot el que facis o diguis serà ben rebut pels altres. Avançaràs molt en el social i en l'amor. Arriben diners fàcils.Si algú posa obstacles als teus desitjos no desesperis i dóna temps al temps. Les coses se solucionaran per si mateixes. La sort t'acompanyarà en tot, fins i tot amb aquest amor una mica esquiu.Si en el teu interior sents la necessitat de retrobar-te amb coses o persones del passat, no et reprimeixis, en la jornada tindràs fàcil resposta. Arriben beneficis materials i millora en treball.T'arribaran notícies i sorpreses que alegraran la teva vida. En el pla social i privat viuràs moments molt agradables i plens de passió. L'atzar et somriurà i els viatges aportaran felicitat.En la llar com en el pla social et mostraràs molt actiu i els plans i metes que t'imposis arribaran a bona fi. Aprofita les circumstàncies, estàs en bona ratxa, ves a per totes.No et tanquis a la teva casa i trenca al més aviat possible amb el quotidià. Si surts i cerques el nou trobaràs la clau que t'obrirà un món nou i molt feliç. Un nou amor està molt a prop.La teva sensibilitat estarà a flor de pell i només els més afins podran entendre la teva situació. En l'amor no hi haurà problemes si trenques amb la rutina i t'arrisques. És el moment dels canvis.Apareixeran la gelosia i les enveges per part d'una persona molt falsa que tractarà d'intervenir en els teus assumptes. Tanca portes immediatament i res passarà. El teu magnetisme sensual creix.A les teves oïdes arribaran interessants notícies que et faran veure la vida i els teus assumptes de forma molt diferent. Algú està esperant que li lliuris el teu afecte, no deixis passar l'ocasió.El somriure d'una persona et captivarà tant que et farà oblidar tot tipus de problema i fins i tot de les teves responsabilitats. Atractiu personal màxim que t'obrirà les portes a l'èxit.Et sentiràs atret al coneixement de noves persones i a experimentar noves sensacions. Tot anirà bé mentre mantinguis la fermesa en els teus principis. Moment per a finances i viatges.Serà un dia on et trobaràs molt acompanyat tant física com emocionalment. Veuràs com la felicitat la pots trobar molt fàcil i prop de tu. Per poc que facis guanyaràs un gran amor.