El teu horòscop d'avui: 15 de juny de 2019

Actualitzada 14/06/2019 a les 16:52

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Gràcies a les teves paraules oportunes una unió d'amistat o parella que estava en crisi s'arreglarà totalment. Viatge feliç i retrobaments. Sort en atzar i món social, aprofita la ratxa.Valoraràs més les coses de casa que del treball. En família et sentiràs la mar de satisfet i amb una sorpresa molt agradable. Arriben diners inesperats. Sort en el joc i les conquestes.Si bé la teva activitat serà màxima durant la jornada et costarà més del normal obtenir bons resultats. Tingues paciència que tot arribarà a resoldre's. Sorpresa amb l'atzar.Fermesa fins a l'últim moment per a plantejar les teves idees i projectes. No deixis res en mans de ningú i mantingues una actitud ferma en les teves decisions. Èxits segurs si confies més en tu.El resoldre els teus assumptes financers i d'interès hauria de ser la fita a curt termini. Per descomptat sense menysprear els embolics amorosos que portes últimament. Si t'organitzes guanyaràs.No et saltis les regles en el treball ja que amb facilitat crearies una mala imatge davant persones amb autoritat que després posarien traves als teus interessos. En l'amor felicitat de gom a gom.Continuaràs una miqueta confús i no sabràs bé distingir la veritat de la falsedat. En les reunions que avui sorgeixin no prenguis decisions importants. Vigila més les despeses i els excessos.Al llarg del dia aniràs alternant entre el bon humor i uns pensaments pessimistes que de no controlar-los et portaran a la depressió i a l'ansietat. Deixa't portar per l'amor.Voldràs abastar més del que pots i això et posarà de mal humor. Planteja't prioritats tant en el treball com en la teva vida afectiva. Viatge rendible i retrobament amb algú molt especial.Deixa de raonar tant i expressa't amb força. T'estàs mostrant massa fred en el teu contacte amb els altres. L'amor i la passió depenen de tu. No t'acovardeixis i ves a per totes.Controla certs pensaments negatius que fundats en un idealisme poc pràctic i uns plans una mica utòpics danyaran el teu cor si no actues amb rapidesa, la clau la tens tu.Estàs entrant en un temps on es manifestaran canvis i situacions importants. Avui mateix és un dia per a prendre determinacions que ajudaran el teu futur. Fermesa en tot.