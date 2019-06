El teu horòscop d'avui: 12 de juny de 2019

Actualitzada 11/06/2019 a les 15:19

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Controla el teu caràcter possessiu i trauràs més partit dels teus contactes i activitats. No et deixis portar per comentaris mal intencionats. Tu vals molt més, demostra-ho, t’has de mantenir ferm.Se't posaran els nervis a cent, per tant busca realitzar el més prioritari per a no perdre massa energies. Reunions i contactes seran nombrosos. Marca't un objectiu.Cerca activitats relaxants, t'espera una jornada moguda i plena de tensions. No deixis res per a acabar a la nit, paciència. L'amor et somriu. Algú et criticarà ximplement.Hi haurà novetats en el teu camp financer i laboral, t'arribarà una sobrecàrrega de treball que impedirà un pla en la teva vida privada. La teva intuïció serà màxima, fes-li cas en tot moment.Serà una jornada bastant tensional encara que les teves energies vitals t'acompanyaran en tot moment per a aconseguir els resultats que esperes. Més cura en conduir avui.El teu costat casolà pesarà molt en les decisions que avui prenguis. No facis res a la lleugera i de forma improvisada. Escolta més els consells dels pròxims. La sort i l'atzar del teu costat avui.Més d'un t'haurà dit que et comportes massa enèrgic i ets extremista en les teves decisions. Procura avui ser més diplomàtic i guanyaràs millor situació.Intenta controlar les teves emocions i no et donis tan fàcil als requeriments dels altres. Si avui expliques algun dels teus secrets, s'assabentarà mig món. Posa més discreció en tot.Posaran en dubte el teu comportament i actitud amb algunes persones. Reconeix el teu error i dedica més temps a la comunicació amb els més íntims. Beneficis per un viatge.Conflictes en relació amb la parella són d'esperar amb el teu alterat humor d'avui. Ha de prevaler la paciència per a no desencadenar en disgustos i nervis. L'atzar t'acompanya avui.La teva vitalitat serà desbordant en tots els plans. Voldràs abastar tot, experimentar tot i vibrar amb cada cosa que facis, arribaràs a aconseguir-ho. La sort t'ajudarà en tot.Intenta donar un canvi a la teva imatge i et trobaràs millor amb tu mateix i amb les coses noves que arriben. Mira al teu voltant i descobriràs la clau. Magnetisme personal alt.