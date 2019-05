El teu horòscop d'avui

31 de maig de 2019

Actualitzada 30/05/2019 a les 15:54

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

És fàcil que avui sorgeixi un amor a primera vista.Prepara't ja que la nova parella t'exigirà molt. Vés amb compte amb la gelosia o les paraules fora de lloc. Molta cura si condueixes.Rebràs una agradable sorpresa acompanyada d'un gran afecte que necessitaves. Et sentiràs molt vital i feliç durant tota la jornada. Arriben diners o beneficis per viatges.Si et manifestes de forma irreflexiva amb les persones que més a prop tinguis limitaràs els teusèxits. El teu dogmatisme et farà perdre amistats i crear-te enemics.Se t'han sumat moltes jornades molt actives, prendre't un descans serà de vital importància. Cuida la dieta i no t'excedeixis en les diversions. L'atzar t'aportarà una sorpresa.La teva parella estarà avui molt més necessitada deles teves manyagues i atencions. Si no tens parella ésel moment per trobar l'apropiada, si no et llances després no te'n penedeixis. Fermesa.Abans de llançar-te a noves empreses acaba el que has començat. Algú proper està esperant el teu afecte. No deixis passar més temps, llança't.Fàcils amors passionals que no oblidaràs.No et deixis influenciar pels comentaris de pròxims i familiars. La teva intuïció, i sobretot el teu cor veuran el camí més correcte a seguir. No dubtis en res, confia en tu.Els aspectes més negatius d'avui seran els aclaparaments que t'arribaran per les coses sense acabar o el temps que passarà volant. D'altra banda tranquil·litat i felicitat. Nit moguda.Vés amb compte a l'hora de posar-te al volant d'uncotxe. La jornada serà molt activa i plena de sorpreses. Controla tot perquè res et sorprengui. Sort en l'atzar i l'amor.Al teu interior es venen manifestant certs desitjos que no poden ser viables a curt termini. No et desanimis, avui succeirà alguna cosa que hoarreglarà tot i més. És el teu dia en tot.Es perfilen bons moments per tot allò que tingui a veure amb l'amor. Mostra't avui més llançat, arribaràs a tot i a tots. Retrobament amb algú molt especial.La relació amb els pròxims, sobretot amb la parella, serà una mica tibant en la jornada. No donis més importància a les coses i tot passarà molt aviat. Diverteix-te i així espantaràs les penes.