El teu horòscop d'avui

30 de maig de 2019

Actualitzada 29/05/2019 a les 15:46

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La jornada laboral serà esgotadora, encara que al final veuràs compensat el teu esforç. No deixisde costat les atencions als teus que ho necessiten molt. Jornada bona per inversions i viatges.Et trobaràs amb una persona que fa molt de temps que no veus. Al final del dia viuràs situacions molt apassionades. Gaudeix de la teva llibertat, podràs desplegar els teus dots de conqueridor.Durant la jornada d'avui pots arribar a sentir-te una mica més esgotat de lo normal, intenta envoltar-te de gent jove i així recobraràs forces. Sorpreses a casa. Compte si condueixes.Avui gaudiràs dels afalacs que et facin els quals reconeixeran la teva capacitat professional. A méssorgiran contactes amb persones molt especials. Aprofita avui per a avançar.Durant el dia no et entris en discussions de poca importància. Si ho fas pots arribar a contradir-te sense voler ficar-hi la pota, roman en un segon lloc, després ho agrairàs.No donis tanta importància a aquestes petites coses que tens en ment, en cas contrari t'alteraràs molt i això repercutirà en tot el que realitzis. Calma, a tot s'arriba amb paciència.Avui el teu magnetisme serà molt elevat i t'ajudaràa potenciar la teva relació de parella. Aprofita la jornada ja que la sort està de la teva part en tot. La nit promet.Al llarg de la jornada sorgirà una visita inesperada i una relació amorosa sorpresa. Procura que no t'agafi de noves o en cas contrari ho pagaràs car. La gelosia estarà present, temprança.Intenta no cometre excessos de menjar i falta de son, això et causarà més d'un problema. Relaciona't amb tots però sense massa atencions. Mostra't escèptic.Avui et sentiràs tant alegre com excessivament deprimit, no et preocupis, rebràs més d'una sorpresa i una notícia molt positiva. Fins i tot la deessa de l'atzar acompanyarà la teva sort.No perdis les oportunitats que avui se't presentin en projectes tant professionals com socials. Cuida una mica més la teva dieta. Relaxa la teva ment i llença't a l'aventura.Intenta passar-ho bé i gaudir dels bons moments al màxim. Però no oblidis que tens projectes endarrerits. Si has de demanar ajuda no ho dubtis, tots et donaran suport.