El teu horòscop d'avui

24 de maig de 2019

Actualitzada 23/05/2019 a les 15:48

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El món dels sentiments serà el que més força aportarà a la teva vida. No t'oblidis que «la unió fa la força» i avui convé posar-ho en pràctica. L'atzar estarà del teu costat, aprofita.Hi haurà canvis en el teu món professional i en els sentiments. Intenta no tornar-te dominant i d'aquesta manera tindràs el camí fàcil. Intenta ampliar el teu cercle d'amistats.Arribarà a les teves oïdes uns comentaris als que no hauries de donar importància. Posa atenció però sense llançar-te a voler canviar-ho tot. No és bon dia per a signar documents.L'activitat amb el públic i la societat t'aportarà beneficis. No et limitis a l'hora d'expressar sentiments, arribaràs profundament. Un vell amor apareixerà a la teva vida.No confiïs en la sort ni en els que t'envolten. Mantente en les teves conviccions caigui qui caigui. No fa falta ser extremista ni tou. Amb la parella tindràs una experiència inoblidable.Obre més els ulls si avui et veus obligat a contactar amb nous coneguts. No importa tant el que tu diguis sinó com ho diguis. Posa més diplomàcia. T'arribaran notícies des de lluny.En els afectes estarà la cosa molt moguda. Tot el queexpressis serà tingut en compte molt detingudament pels altres. Si no vols donar la nota mantente al marge.Seràs el centre d'atenció de molts. El teu do de conquesta es veurà reflectit en cada gest. Algú et comentarà alguna cosa que farà variar tots els teus plans. Facilitats per gaudir d'un romanç eròtic.Avui no et comprometis a tant que després et passarà factura. Controla la teva forma d'expressar-te abans que sigui tard i et creïs enemics. Bon moment per a inversions i canvis.Viuràs apassionadament un idil·li que recordaràs durant molt de temps. Ningú més que tu sabrà comprendre i li traurà profit als assumptes amorosos d'avui. La teva vitalitat serà molt forta.Arribarà una sorpresa de la mà d'algú molt estimat. No et dormis als llorers i gaudeix dels moments feliços en companyia de les teves amistats. Tindràs beneficis econòmics fàcils.Les circumstàncies no et permetran accedir de forma fàcil a la solució de tot. Actua amb més picaresca i decisió en els enfrontaments. Avui algú et mira amb passió.