El teu horòscop d'avui

23 de maig de 2019

Actualitzada 22/05/2019 a les 15:14

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En les activitats socials trobaràs oportunitats de cara a avançar en els teus projectes i idees. Els viatges seran molt rendibles si uses la teva intuïció. La sort i l'atzar estaran del teu costat.Obtindràs millors beneficis de tot allò que vingui des de lluny i on no intervinguin els familiars. La jornada serà tranquil·la en la llar. Bon moment per a plantejar canvis laborals.Apareixeran noves possibilitats per al teu èxit social. La teva capacitat de treball serà alta així com els beneficis que obtinguis. Domina l'orgull o et criticaran. Compte en conduir.Sorgiran situacions inesperades en l'ambient difícilment controlables. Convé que mantinguis la calma i no t'irritis en res. No prenguis decisions precipitades, pensa-ho més. Calma.En relacions socials i de treball trobaràs col·laboració mútua. La teva capacitat de treball serà optima i els èxits estan assegurats. La teva parella t'ajudarà i et comprendrà en tot.No et compliquis la vida ficant-te en assumptes de terceres persones. Busca resoldre els teus problemes on avui trobaràs facilitats. En la llar t'espera una sorpresa a la nit.Et trobaràs vitalment positiu i això t'impulsarà a conquistar noves metes. En la família hi haurà alts i baixos però es solucionaran ràpidament. Posa més atenció al teu descans.Les teves relacions íntimes seran una mica confuses i els altres no estaran a l'altura de les teves necessitats. Tingues paciència que tot canviarà a millor aviat. Hi haurà canvis en la teva àrea professional.Se t'obriran possibilitats importants en lo professional que no has de rebutjar encara que els assumptes familiars t'ho impedeixin. Llança't a per tot. Coneixeràs a una persona atractiva.Hi haurà sorpreses en el teu món financer. És recomanable que posis molta atenció a les teves inversions i despeses. La parella t'ajudarà en tot. Centra't en un objectiu i actua de manera ferma.Viuràs diversos canvis i estaràs molt susceptible al que diguin els altres. Utilitza la diplomàcia i no et deixis portar per impulsos. Un amor secret et circumda, obre els ulls.T'arribarà l'ajuda d'una persona pròxima per a arreglar els teus problemes. En la família hi haurà canvis i en l'amor continuarà el teu fort magnetisme. Els viatges t'aportaran guanys.