El teu horòscop d'avui

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva butxaca acusarà imprevistes despeses. Intenta ser meticulós amb elles ja que no resultaran tan necessàries. En l'amor et mostraràs molt possessiu. Estigues alerta davant els coneguts.Sorpreses en el terreny social i de parella seran d'esperar en la jornada. Si ets flexible amb els pròxims trobaràs l'èxit, en cas contrari, enemistats i problemes.Controla els teus nervis ja que saltaràs a la primera i això et perjudicarà. Busca llocs i gent agradable. Se solucionaran assumptes de treball al teu favor. Sort en els viatges.El teu món familiar cobrarà una importància vital. Et veuràs tenint suport de tots i desprendràs un magnetisme especial. Aconseguiràs el que vulguis dels pròxims. Viatges feliços.És imprescindible que controlis els teus impulsos. Estaràs molt excitat i els excessos seran dolents consellers. La parella estarà molt sensible i aportarà sorpreses. No et deixis influir per ningú.En la jornada la vida et posarà a prova. Encara que al principi sembli molt pes la teva capacitat podrà amb tot. Nit molt ardent i apassionada. Novetats familiars.Malgrat el cansament tindràs forces suficients per a viure amb tota intensitat els feliços moments d'avui amb els teus pròxims. En l'amor sorpreses. Vés amb compte amb els impulsos.Hi haurà una meravellosa trobada que no oblidaràs mai. Viatges i reunions et beneficiaran. Augmenta el teu magnetisme i podràs conquistar el que desitges. La sort i l'atzar jugaran per a tu.Sentiràs en el teu interior una sensació d'alegria i expansió. Els nous contactes seran fàcils. Seràs requerit per molta gent i el teu domini de la situació et farà arribar a l'èxit.Encara que al principi els esdeveniments es donaran de forma lenta els beneficis arribaran a doll. Aprofita el matí per a resoldre vells assumptes. La nit promet aventures.Et veuràs obligat a posar ordre en el teu entorn. En la família trobaràs comprensió i suport. No et faltaran forces ni recursos per a trobar l'èxit en el que emprenguis. Ves a per totes avui.El teu magnetisme i sociabilitat i avui anirà en augment la teva possibilitat de conquesta. L'amor i la sort et somriuen, plaers íntims. Un detall que tinguis amb la parella es duplicarà cap a tu.