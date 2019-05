El teu horòscop d'avui

21 de maig de 2019

Actualitzada 20/05/2019 a les 17:54

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Esforça't a comprendre que els errors que avui cometran els altres també els pots arribar a fer-los tu . Relaxa't i no pensis en negatiu. En les teves relacions hi haurà tensió.Facilitat per arribar a conquistar els teus desitjos si flexibilitzes una mica la teva ment i escoltes algun dels consells que et donarà qui t'estima. Es produiran canvis a millor.Estàs a punt de llançar-te en una aventura que després lamentaràs. Analitza amb cura la situació i no et deixis portar per la primera impressió, consulta més a la parella i en trauràs profit.Serà una jornada forta a nivell d'emocions. El teu contacte amb la gent serà tibant però ple de sorpreses. Sentiràs a la teva parella més a prop. En l'amor com en els diners tot anirà bé.És cert que el teu olfacte mai falla i que tens capacitat per a sortir de qualsevol situació, però avui vés amb compte, qui menys et pensis et trairà. Els viatges t'aportaran felicitat.Aixeca l'ànim. Llança't a viure la vida de forma plena i no et quedis amb pensaments negatius que et faran esclatar. Trenca el teu silenci i trobaràs plaer en les teves accions.Avui, sense adonar-te, et passaràs de vitalitat cap a les responsabilitats. No et desgastis o sofriràs de dolors i molèsties. Escolta més els consells dels teus pròxims.Compte amb el que dius en el teu món emocional, amb facilitat incorreràs en excessos que et portarà al trencament d'una relació que necessites i desitges. No et deixis portar pels impulsos.Les despeses estaran per sobre de les teves possibilitats i a més no t'aportaran els beneficis que esperes. No siguis tan malgastador i controla la teva vanitat. Bon moment per a un nou amor.No esperis que la comunicació amb els altres sigui fluida i menys que tots entenguin els teus desitjos i anhels. Tingues més paciència perquè tot lo dolent ja passarà. Vells amics tornaran a la teva vida.Si desitges continuar amb la teva parella en harmoniano discuteixis. La vida social d'avui t'aportarà molta felicitat.Hauràs de prendre una determinació o deixar-te portar per la situació o el caràcter dels altres. Si t'imposes i agafes el bou per les banyes guanyaràs. No deixis passar les oportunitats, actua.