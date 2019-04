El teu horòscop d'avui

10 d'abril de 2019

Actualitzada 09/04/2019 a les 15:21

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Excel·lent moment per a les finances, de fet les situacions en la jornada t'inclinaran a això. Però no desatenguis el costat romàntic de les coses. Sort en atzar.Et sentiràs molt potent i carregat de bones intencions. La teva imatge personal serà molt atraient i és molt fàcil que coneguis a algú molt important. Avui és dia d'èxit.Estigues previngut ja que a la teva esquena s'està coent alguna cosa que no serà del teu grat. No passarà molt temps sense que el teu descobreixis a un culpable, posa't ferm en tot.Desplegaràs tota la teva energia de forma dinàmica i directa tant en el professional com en el social. Sense voler-ho però amb tacte et mostraràs dominant. L'atzar i la sort amb tu.La tossuderia que imprimiràs avui en les teves accions no et deixarà avançar ni sentir-te bé. Intenta dialogar més amb els éssers pròxims i tot es resoldrà. Mostra't més afectuós.Et veuràs en l'obligació de prendre decisions importants en la jornada. No temes els resultats ja que triïs el que triïs tindràs guanys segurs. Sort en l'atzar.La teva actitud envers els altres serà d'un gran pacifisme, per això tota la gent que t'envolti trobarà al costat de tu el just equilibri desitjat. Agradables sorpreses en el social.És molt factible que en el dia es manifesti una situació de vital importància per al teu futur. Les associacions que realitzis tindran gran ressonància. Diners a prop i fàcil. Nit passional.No descuris les teves finances ni et deixis portar pels guanys fàcils. Tota inversió que facis avui ha de ser acuradament feta fins i tot en l'amor.És fàcil que rebis diners o propietats o alguna cosa que augmentarà el teu patrimoni. Estigues alerta ja que avui és una jornada feliç per a realitzar inversions. Aprofita tot el nou.Serà difícil que et posis d'acord amb els familiars o la parella. No esperis que d'ells sorgeixin solucions als teus problemes i inquietuds. Has d'imposar les teves idees.La relació amb els familiars cobrarà una nova i interessant dimensió. Tots estaran d'acord amb tu i a més seguiran totes les teves indicacions. Fàcil èxit en el social.