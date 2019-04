El teu horòscop d'avui

9 d'abril de 2019

Actualitzada 08/04/2019 a les 15:00

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

De tot el que t'esforcis avui serà en el pla dels sentiments i de les passions on trobis major quantitat de satisfaccions ifelicitats. Retrobament amb algú especial.Serà una jornada molt agradable on sabràs trobar el just mig a totes les coses. El contacte amb les persones serà fàcil i molt profitós per a tu. Dia reeixit.Ningú podrà interposar-se a l'orientació dels teus objectius. Avui la teva força de voluntat es posarà de manifest de forma ferma i segura. El teu magnetisme personal de gom a gom. Arriba diners.Tots els inconvenients que sorgeixin tindran fàcil solució tant per part teva com per l'ajuda inapreciable de terceres persones que ho faran molt a gust. Aprofita la sort.Si no poses una mica d'atenció en les teves realitzacions laborals i socials perdràs una molt bona oportunitat de cara a l'avanç professional i financer. Concentra't més.Estaràs inclinat durant la jornada a dubtar més del necessari en les teves accions. Si algun retard se succeeix serà degut solament a les teves pors sense fonament. Llança't a tot.Hauràs d'armar-te de paciència per a suportar la càrrega de treball i activitats socials que avui apareixeran. No entris en el joc dels altres o perdràs, lluita tu només.Encara ets a temps d'aconseguir profunds i interessants canvis dins del teu món laboral i d'associació. Controla la teva impulsivitat i dogmatisme, guanyaràs molt més.Se't facilitaran les coses en el treball. Persones afins a tu t'aportaran una ajuda important que solucionarà tots els teus problemes i inquietuds. Sort en les inversions.La teva capacitat de reflexos es veurà augmentada i gràcies a això descobriràs una excel·lent oportunitat per a avançar en el terreny professional. No et paris, la sort amb tu.No vulguis ficar més pressa de la necessària alsque treballen amb tu, et guanyaries més enemics i complicacions. En l'amor pot passar-te el mateix, més cautela i control.Tots els teus advertiments han estat justes i avui rebràs l'agraïment a la teva dedicació i intel·ligència. No et dormis en els llorers que ara ve el bo.