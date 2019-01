Només un 12.16% aconsegueixen tots els que es van proposar

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:42

Un 41.89% dels participants de la darrera enquesta del Diari Més sobre quants propòsits van fer realitat dels que es van plantejar a l'inici del 2018 van respondre que no han complert «cap ni un» dels propòsits. La següent opció que ha obtingut més vots ha estat la de «no em vaig proposar cap perquè després no els compleixo» que va aglutinar un 27.03% de les respostes.Els que han complert els propòsits es divideixen entre el 4.05% que asseguren que «gairebé aconsegueixo tots els que em proposo» i el 12.16% que van aconseguir portar a terme «tots els que em vaig proposar». I, per últim, un 14.86% van assegurar que han complert com a mínim un dels objectius proposats. Consulta aquí els resultats.