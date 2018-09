El Diari Més reparteix la seva bossa de la Festa Major de Santa Tecla

El dibuix d’aquest nano ha estat obra del pintor tarragoní Tito Figueras

Actualitzada 20/09/2018 a les 10:10

El Diari Més reparteix avui la bossa que aquest mitjà ha dissenyat amb motiu de les festes de Santa Tecla. Des de primera hora del matí, ja havia gent esperant per poder emportar-se aquest article que porta estampat el Nano Capità, un dels elements tradicionals del seguici tarragoní.Es repartiran bosses fins a les 13:30 hores durant el matí, i per la tarda, des de les 16:30 a les 18:30 hores, fins acabar existències. Enguany, la bossa presenta el Nano Capità.Aquesta iniciativa ja s’ha fet en altres ocasions tant per les festes de Santa Tecla com per la festivitat reusenca de Sant Pere. Els colors blau i groc tan característics de la capçalera seran els de la motxilla que enguany estarà protagonitzada pel Nano Capità.El dibuix d’aquest nano ha estat obra del pintor tarragoní Tito Figueras. Quan se li pregunta sobre quins són els motius que l’han dut a escollir aquesta figura del Seguici popular, Figueras explica: «Crec que és un dels elements que més crida l’atenció als nens i nenes, juntament amb el gegant Moro. A més, encara no s’havia utilitzat en edicions anteriors de la motxilla. La combinació d’aquests dos factors m’ha fet decantar pel Nano Capità».El dibuix està estampat en groc sobre la bossa blava, colors corporatius d’aquest mitjà.