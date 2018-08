Els lectors del Diari Més no troben encertat que el concert de Santa Tecla se celebri a l'Anella Mediterrània

La segona opció més votada amb un 29,27%, que segueix de lluny a la primera (54,74%), indica que és «el lloc ideal»

Actualitzada 29/08/2018 a les 09:49

La majoria de lectors del Diari Més troben que no és «gens encertat» que el concert de Santa Tecla d'enguany, que protagonitzaran l'Orquestra Mondragón i El Último Tributo, se celebri a l'Anella Mediterrània.Un 54,7% dels lectors que han participat en l'enquesta han triat l'opció «no em sembla gens encertat». La segona opció més votada però, representa tot el contrari. I és que un 29,7% dels enquestats pensa que l'Anella Mediterrània és «el lloc ideal» per a fer aquest concert.Les opcions menys votades, amb poca diferència de percentatge entre elles, són «m'és indiferent el lloc», (6.78%), «no em sembla bé perquè es podrien causar destrosses» (5,15%) i «bé, però crec que hi ha indrets millor» (4,07%).Resultats: AQUÍ