Un centenar de persones als tallers de l'IPHES realitzats a la Conca de Barberà

Actualitzada 20/11/2023 a les 09:55

Prop d'un centenar de persones participen en els tallers sobre l'evolució humana i la prehistòria que ha organitzat l'Oficina Jove de la Conca de Barberà amb la col·laboració dels ajuntaments de Barberà de la Conca, Blancafort i Solivella. Aquests tallers han anat a càrrec d'Andrea Alias, arqueòloga i divulgadora de l'IPHES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. L'IPHES és una institució interdisciplinària que promou la investigació avançada, l'educació i la transferència de coneixements i el compromís social de la ciència.El taller de Barberà de la Conca s'ha dut a terme amb una cinquantena d'alumnes de la ZER Conca i el de Blancafort amb prop d'una vintena d'alumnes de la ZER Poblet. Ambdós tallers han treballat, específicament, l'art rupestre durant la prehistòria. En el cas de Solivella, on hi han assistit una trentena de persones, el taller s'ha realitzat en horari no escolar i obert a tot el públic. Al taller de Solivella s'han pogut manipular objectes del paleolític superior, el neolític i els moments finals de la prehistòria. També s'ha fet una demostració de talla lítica, art rupestre i foc.De cara l'any 2024 hi ha el compromís per part de l'Oficina Jove i l'IPHES de continuar acostant la ciència als municipis de la Conca de Barberà a través d'aquests tallers sobre evolució humana i prehistòria.