Un pagès de Vilallonga del Camp, impotent perquè li prenen 200 quilos d'olives la nit abans de collir-les

Els agricultors apunten que les olives robades s'acaben revenent en molins privats per fer oli

Actualitzada 17/11/2023 a les 09:00

Sergi Claramunt, pagès de Vilallonga del Camp, ha patit aquest dijous en primera persona la crueltat que viuen els agricultors: la nit abans de collir li han robat quasi la meitat de la producció. Uns lladres li han pres 200 quilos d'olives, una situació que s'està repetint en diferents punts del Camp de Tarragona en una campanya en la qual el preu d'aquest fruit s'ha disparat per l'encariment de l'oli d'oliva. «He tingut sort perquè no han tallat les branques. A altres pagesos els hi ha passat. Si les tallen, no culls ni enguany, ni l'any que ve», ha explicat resignat a l'ACN. Claramunt, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, posa èmfasi en la necessitat de denunciar alhora que lamenta que els lladres acumulen desenes d'antecedents.



Claramunt ha comentat que la tarda de dimecres va passar per la finca de Vilallonga del Camp per comprovar que tot estava en ordre i fer un cop d'ull el dia abans de recollir els fruits d'un any de feina. Quan a primera hora d'aquest dijous ha anat al camp, s'ha trobat que se li havien avançat. «Tinc quaranta oliveres joves i esperava agafar uns 500 quilos», ha afirmat. En el seu cas, fins i tot ha assegurat que ha tingut «sort» perquè no li han tallat les branques. «Si haguessin vingut a tallar branques estaríem parlant d'un mal superior», ha remarcat.En el context d'una campanya en el qual el preu de l'oli d'oliva està disparat, les olives s'han revaloritzat i «per primera vegada» es paguen aproximadament a un euro el quilo. Per als agricultors la clau és esbrinar on van a parar les olives robades. La sospita és que els lladres les revenen a molins privats per fer-ne oli. Entre el món de la pagesia fins i tot ja corre la idea que siguin altres pagesos els que comprin les olives robades per, posteriorment, fer-les passar com a pròpies quan han de certificar-ne l'origen.Claramunt té previst aquest divendres presentar denúncia a la comissaria dels Mossos de Valls i ha animat a tots els seus companys afectats a fer el mateix. Aquest aspecte l'ha destacat pel fet que «entre pagesos grans hi ha el tabú de no denunciar perquè no els hi fan res» als lladres. «Si no hi ha denúncia, sembla que no passa res. Mossos i administració, si no tenen denúncies, no tenen robatoris», ha destacat. Amb tot, ha lamentat que «al camp sempre són furts perquè no hi ha violència», amb la qual cosa «hi ha gent que acumula fins a 70 furts i fins que el jutge no es mira aquest expedient, aquesta gent va campant pel territori».A la vegada, ha reconegut que tot i que s'ha incrementat la vigilància policial als camps, els policies «no poden arribar a tot arreu». No obstant, ha afegit que els agricultors «normalment són els últims» a l'hora de tenir garantida la vigilància.