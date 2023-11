Les Borges del Camp es queda sense residència per a la gent gran

El consistori afirma que «no podem fer front a les inversions per complir amb la normativa si ningú hi inverteix»

Familiars angoixats

Els familiars i els treballadors de la residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp viuen amb «angoixa permanent» l'anunci del tancament de l'equipament.L'alcalde del municipi, Joaquim Calatayud, explica que «fa sis o set anys va sortir una normativa per adequar les residències, però les que tenien una certa antiguitat no l'havien de complir». Tot i això, després de la covid, apunta, «va arribar una resolució on deia que el centre s'havia d'ajustar a la normativa». El batlle afegeix que «vam presentar un projecte per als Next Generation, però no ens el van concedir. La inversió que ara mateix necessita la residència és de quasi 1.800.000 euros».Calatayud apunta que des del consistori han mantingut reunions amb la Generalitat i amb empreses privades i que, de moment, «continuarem treballant i fent reunions amb el sector privat, però la problemàtica la tenim aquí». El batlle afirma que «la situació real és que no podem fer front a les inversions per complir amb la normativa si ningú hi inverteix». Calatayud destaca que no se sap quan es produirà el tancament, però assegura que es compromet a «deixar la residència oberta fins que tots els avis estiguin reubicats».«Estem amb l'angoixa i la por al cos», explica Núria Cabré, una familiar afectada pel tancament, que afegeix que quan es tanqui la residència «no sabem quin serà el criteri de reubicació dels residents». En aquest sentit, Cabré assenyala que «no volem que els posin a un centre a 50 quilòmetres o més, però de moment no hi ha cap solució sobre la taula». La familiar també apunta que «des del consistori ens van dir que era un tema econòmic i d'infraestructura, però ningú ens ha donat cap paper escrit justificant el tancament, tot ha sigut de paraula». Alhora, afegeix que «aquesta residència és casa seva i és molt trist que els facin fora».D'altra banda, Glòria Risaldes, auxiliar de geriatria del centre i delegada sindical i de prevenció de riscos laborals del CATAC-CTS, explica que «els treballadors fa temps que sabem que la residència passa per un mal moment i que es necessitaven diners», però subratlla que «tota la informació que tenim és d'oïda i això és el més indignant. Avui dia ningú ens ha notificat el tancament del centre». Risaldes recalca que «les mancances de l'edifici no són una excusa perquè els treballadors patim aquest malestar, si això no ha funcionat és perquè no s'ha sabut gestionar».