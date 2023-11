La Gran Festa de la Calçotada torna a Valls el 28 de gener

La Cooperativa Agrícola serà el punt de recollida de les bosses degustació i s'hi habilitarà un espai amb graelles

Actualitzada 16/11/2023 a les 17:53

La Gran Festa de la Calçotada ja té data. Valls serà l'epicentre de la festivitat el pròxim 28 de gener. A la capital de l'Alt Camp es fan calçotades de novembre a abril, però aquesta Festa «representa l'entrada al fort de la temporada de calçotades». Com cada any, la Festa de la Calçotada segueix el mateix fil i arribarà marcada pels actes tradicionals i festius. Per tant, comptarà amb cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella, el mercat de la calçotada, així com concursos de cultivadors de calçots, d'elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots i degustació popular, entre altres activitats.En aquesta edició, l'organització preveu repartir fins a 4.000 bosses degustació que, com l'any passat, es recolliran a la Cooperativa Agrícola de Valls. Un nou espai que en l'edició anterior a la festa va funcionar molt bé i que també comptarà amb graelles per coure els calçots i la carn, amb taules per degustar l'autèntica calçotada, i amb música ambient. Com l'any passat, els tiquets per a la degustació popular es vendran tant a l'Ajuntament de Valls, com a la plaça del Pati, a l'Institut d'Estudis Vallencs i també a les cabines de l'ONCE, que estan situades sota la plaça dels Quarters i a la Font de la Manxa.La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, juntament amb l'Ajuntament de Valls, els patrocinadors de la Festa, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls i la Cooperativa Agrícola de Valls, van donar inici ahir a la temporada de calçotades i a la campanya promocional de la Gran Festa de la Calçotada 2024. A banda d'anunciar la data de la festivitat, l'acte també va servir per presentar la nova imatge gràfica de la Festa, que van descriure com «fresca, plena de color i intensitat» i també «on els patrocinadors tenen una gran presència». Alhora, també es va anunciar que en els pròxims dies es desvetllaran algunes novetats de la Festa i es duran a terme tot un seguit d'accions vinculades a la Festa i es donarà a conèixer el programa d'actes.