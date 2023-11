L' AAA la Salle enceta els actes commemoratius del seu 70è aniversari amb una taula rodona

El primer acte es va celebrar dimecres al Centre Cultural i amb aquesta commemoració l'entitat busca incrementar el número de socis i obrir-se més a la població

Actualitzada 17/11/2023 a les 13:34

Viver de moltes entitats i d'activitats ben diverses

L'Associació d'Antics Alumnes La Salle va encetar, dimecres, 15 de novembre al Centre Cultural, el primer dels actes commemoratius dels 70 anys de l'entitat. Aquest acte, sota el nom de “AAA La Salle, 70 anys generant il·lusió”, va consistir en una taula rodona en la que quatre socis de l'entitat (Josep M. Vidiella, Olívia Artiga, el germà Xavier Fortuny i Lluís Domingo, fent de moderador Lluís Rovira i Barenys, director de Revista Cambrils) van repassar i van comentaran aspectes i anècdotes dels actes que l'AAA La Salle porta organitzant al llarg dels 70 anys d'existència, entre els quals hi ha la Festa de Reis i l'Homenatge a la Vellesa com a activitats més destacades. A banda d'aquestes dues festes, l'AAA La Salle organitza el concurs de pessebres i participa amb confraria pròpia, als actes litúrgics de la Setmana Santa.L'acte del dimecres va servir per presentar, a grans trets, les activitats que es volen portar a terme durant els propers mesos. Des de l'entitat ja s'està treballant en l'organització de la Festa de Reis, una de les cites més importants de l'activitat anual de l'AAA La Salle. A banda de l'organització d'activitats diverses repartides en els propers mesos, l'entitat vol aprofitar l'efemèride per donar-se a conèixer a tots els sectors cambrilencs i per això es vol potenciar la presència a través de les xarxes socials. Un altre dels objectius és el de captar socis i en aquest sentit l'AAA La Salle facilitarà l'accés a l'entitat a través de diferents vies.L'AAA La Salle va néixer el maig de 1953 i des del si de l'entitat, quatre mesos després, es posava en marxa la Revista Cambrils. La Revista va seguir vinculada a l'AAA La Salle com a entitat editora fins l'any 1991 en que es va constituir l'Associació Cultural Revista Cambrils i ja va agafar un perfil propi. En aquests 70 anys l'activitat de l'AAA La Salle ha estat intensa. A part d'organitzar l'Homenatge a la Vellesa des del seu inici, l'any 1957, va passar a organitzar la Festa de Reis a partir de meitats de la dècada dels 60, agafant el testimoni de la Congregació Mariana que és qui la portava organitzant fins llavors. La Congregació Mariana era qui havia començat a organitzar la Festa de Reis des dels seus inicis, que se situen entre els anys 1912 i 1913.A la dècada dels 60 l'AAA La Salle va impulsar la construcció de dos blocs d'habitatges al raval de Gràcia, coneguts com a Vivendes La Salle, en una època en la que hi havia un dèficit d'habitatges degut al ràpid creixement demogràfic que experimentava Cambrils. En l'apartat cultural, l'AAA La Salle va impulsar la creació de l'Associació Pessebrista i del grup de teatre Xerinola. També, durant uns anys, es va encarregar de la gestió del bar de l'Arna, situat al carrer de Sant Plàcid, a les instal·lacions del col·legi La Salle on també hi havia la sala de reunions de l'entitat.