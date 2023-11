Els Mossos d'Esquadra detenen tres menors d'edat després de robar tres motocicletes a Cambrils

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions

Actualitzada 17/11/2023 a les 12:19

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous tres menors d'edat, d'entre 14 i 17 anys, després de robar tres motocicletes a Cambrils (Baix Camp). Els arrestats van ser localitzats a l'avinguda Diputació i després d'intentar fugir i abandonar les motos, van ser detinguts al carrer General Prim. Arran dels fets, s'ha notificat a la fiscalia de menors i se'ls acusa d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle. Fonts policials apunten que dos dels joves tenen antecedents per delictes similars. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions ni que es puguin relacionar els joves amb altres robatoris de motocicletes al municipi.



Els tres arrestats van ser localitzats aquest dijous a la tarda entre l'avinguda Diputació i el carrer Mas Clariana, on una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra els va demanar que s'aturessin. Després de fer cas omís de l'avís i intentar fugir tot deixant les motocicletes al terra, els joves van ser detinguts al carrer General Prim. Segons els Mossos, dos dels adolescents tenen antecedents per altres robatoris a Cambrils, en aquest cas, de patinets elèctrics.Els menors han quedat en llibertat i recollits pels seus tutors legals el mateix dia, a la vegada que s'ha notificat sobre els fets a la fiscalia de menors. D'altra banda, s'han iniciat els tràmits perquè els propietaris de les motocicletes sostretes les recuperin. La investigació policial segueix oberta, motiu pel qual no es descarta que hi hagi noves detencions ni que es puguin relacionar altres casos de robatoris de motocicletes al municipi al mateix grup de joves.