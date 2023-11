Altafulla, sortida inèdita a la Volta a Catalunya 2024

El municipi del tarragonès s'estrena a la cursa ciclista catalana acollint una sortida d'etapa

Actualitzada 17/11/2023 a les 11:27

La Volta Ciclista a Catalunya comptarà amb una seu inèdita en el recorregut de la seva 103a edició. L'Ajuntament d'Altafulla i l'organització de la històrica cursa catalana han tancat un acord perquè el municipi tarragoní aculli una sortida d'etapa el pròxim 2024 a la prova catalana, que es disputarà del 18 al 24 de març.



Per primera vegada a la seva història, el municipi podrà gaudir al seu territori de la presència dels millors ciclistes i equips del món, que any rere any participen en la Volta, la tercera prova per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d'Itàlia.«Estem molt contents que Altafulla aculli per primer cop una sortida de la Volta a Catalunya, una de les proves ciclistes més importants del calendari internacional i que compta amb la participació de la majoria dels millors ciclistes del moment. Serà un gran aparador per mostrar el nostre municipi a tot el món», ha afirmat el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.El regidor d'Esports, Àlex Cañas, ha destacat que «és una satisfacció molt gran que Altafulla pugui acollir la sortida d'un esdeveniment esportiu tan important com la Volta a Catalunya». «Ha estat una feina que ja vam començar en l'anterior mandat, quan ja hi havia la voluntat d'apropar aquest esdeveniment a la vila. Vam aprofitar a contactar amb l'organització després que alguns equips s'allotgessin als hotels del municipi, on des de l'Ajuntament col·laborem i facilitem l'estada. Després d'aquest temps de treball al darrere, ja és una realitat que Altafulla esdevingui seu d'una sortida de la Volta», assenyala el regidor. Així doncs, en aquesta aposta des de l'àrea d'Esports, per desestacionalitzar els esdeveniments esportius i apostar pel turisme esportiu com un reclam més per potenciar la marca «Altafulla», la vila serà el centre d'atenció just el cap de setmana que dona el tret de sortida a les vacances de Setmana Santa. «És una oportunitat perquè la gent s'apropi a la Vila, gaudeixi d'aquesta sortida i alhora coneguin Altafulla amb la seva gent, la seva història i el seu teixit comercial», clou el regidor.«És un orgull donar la benvinguda a Altafulla en el recorregut de la Volta. Després de més de cent edicions de la cursa a l'esquena, poder continuar descobrint noves seus com serà el cas d'Altafulla el pròxim 2024 és una prova que la Volta a Catalunya continua creixent. El municipi tindrà a casa seva els millors ciclistes del món i això és un privilegi», ha assegurat Rubèn Peris, president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva.Els veïns i aficionats podran gaudir doncs de la infraestructura d'una cursa de primer nivell mundial i de la presència dels millors ciclistes del món, que protagonitzaran a Altafulla tots els actes previs d'una sortida d'etapa i l'inici d'aquesta.La Volta Ciclista a Catalunya és una cursa ciclista centenària plenament consolidada en l'elit del ciclisme mundial, dins el calendari de l'UCI World Tour. D'aquesta manera, la prova compta amb la presència assegurada dels 18 millors equips ciclistes del món i una impressionant difusió mediàtica internacional, que apropa les imatges de la cursa per televisió fins a 190 països i els cinc continents, a través a 33 difusors internacionals.D'aquesta manera, la Volta Ciclista a Catalunya tindrà un nou atractiu en el recorregut de 2024 amb la sortida d'etapa inèdita des d'Altafulla. Un nou detall confirmat pel traçat de la 103a edició de la cursa, que sortirà des de Sant Feliu de Guíxols i que portarà a Catalunya els millors ciclistes del món entre els dies 18 al 24 de març, buscant el relleu de l'últim vencedor, l'eslovè Primoz Roglic.